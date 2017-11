Lemondott a brit nemzetközi fejlesztési miniszter

Egy héten belül ő a második magas rangú kabinettag, aki távozott a kormányból. Éppen egy hete, múlt szerdán Sir Michael Fallon jelentette be lemondását a védelmi miniszteri tisztségről, miután sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy 15 évvel ezelőtt “nem helyénvaló módon” viselkedett egy újságírónővel.

Priti Patelt afrikai hivatalos útjáról rendelte haza Theresa May brit miniszterelnök. Patel szerda este Nairobiból repült vissza Londonba, a Heathrow repülőtérről egyenesen a Downing Streetre hajtatott, ahol a kormányfővel tartott félórás megbeszélése után bejelentette lemondását.

Londoni politikai kommentátorok egybehangzó értékelései szerint Priti Patelt Theresa May szólította fel arra, hogy távozzon a nemzetközi fejlesztési tárca éléről.

A 45 éves Patelről a BBC derítette ki a héten, hogy augusztusban, amikor saját elmondása szerint “családi vakáción” Izraelben járt, valójában sűrű hivatalos programot bonyolított le, 12 munkatalálkozót tartott izraeli tisztviselőkkel, köztük Netanjahuval, és végig kíséretében volt Lord Stuart Polak, az egyik legismertebb brit Izrael-párti lobbista.

Priti Patel augusztusi izraeli találkozóiról sem a Downing Street, sem a brit külügyminisztérium, sem az Izraelben működő brit diplomáciai képviseletek nem tudtak.

A volt fejlesztési miniszter az utazás után felkérte saját minisztériumát arra, hogy segélyekkel támogassa az izraeli hadsereg által a Golán-fennsíkon végzett emberiességi tevékenységet. Ez a kezdeményezés azonban brit kormányilletékesek ellenállásán elakadt, mivel a hivatalos brit álláspont szerint az Izrael által 1967-ben elfoglalt Golán Szíria része.

Lemondását bejelentő, Theresa Maynek címzett szerda esti levelében a volt fejlesztési miniszter elnézést kért, amiért izraeli tárgyalásai nem feleltek meg az átláthatóság és a nyitottság alapelveinek.

Válaszában a brit kormányfő helyes lépésnek nevezte Patel távozását, és hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia és Izrael kapcsolatait “a formális, hivatalos csatornákon” keresztül kell fenntartani.

Priti Patel a Konzervatív Párt jobbszárnyának prominens képviselője, és aktív támogatója a Brexitnek, vagyis Nagy-Britannia kilépésének az Európai Unióból.

Theresa May kormányát az utóbbi időszakban sorozatos botrányok gyengítik, jóllehet May helyzete már a júniusban tartott, előrehozott parlamenti választások óta is meglehetősen ingatag. A Konzervatív Párt ugyanis a választásokon addigi csekély alsóházi többségét is elvesztette, és jelenleg csak az egyik észak-írországi protestáns párt eseti külső támogatásával tud kormányozni.

Sir Michael Fallon múlt heti lemondása után vizsgálat indult Damian Green ellen is, aki június óta a miniszterelnök-helyettesnek megfelelő tárca nélküli miniszteri tisztséget tölti be Theresa May kormányában.

A vizsgálat előzményeként egy újságírónő a The Times című konzervatív brit napilapban azt írta, hogy Green néhány éve egy közös vacsorán megérintette a térdét, miközben a parlamenti képviselők körében “immár viselkedési normává vált szexuális afférokról” mesélt neki.

A héten Boris Johnson külügyminiszterre zúdult bírálatözön, miután egy minapi óvatlan kijelentése miatt az iráni hatóságok Irán-ellenes propaganda terjesztése címén újabb vádat emeltek egy brit-iráni állampolgárságú nő, Nazanin Zaghari-Ratcliffe ellen, akit már tavaly öt év börtönre ítéltek az iráni rendszer megdöntésére tett kísérlet vádjával.

Az újabb vádemelés alapján akár tíz évre is emelhetik Nazanin Zaghari-Ratcliffe börtönbüntetését.

Az ellenzéki Munkáspárt az incidens után Johnson lemondását követelte.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA