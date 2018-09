Lemértük, mennyit nyom az iskolatáska

Augusztus utolsó napjai minden iskolás számára a készülődés jegyében teltek. Sok szülő gondolja úgy, hogy vakáció idején is szükség van gyakorlásra, ismétlésre, szorzótáblára, mások szó szerint sarokba hajítják az iskolatáskát, és tanévkezdésig rá sem néznek a könyvekre. Utánajártunk, mennyire terheli meg a családi kasszát a gyerekszoba sarkából előkerült iskolatáskák felszerelése a következő nyári szünetig tartó rendszeres kiadásokkal együtt.

Szabóné Ujfalusi Tímea három fiát iskolázza be idén: Áron tizennégy éves, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában tanul, most lesz nyolcadikos a hatosztályos gimnáziumban. Ábel tizenkét éves, most lesz 6. osztályos, Barnabás pedig tízéves, most lesz 5. osztályos, mindketten a Bólyai János Általános iskolába járnak.

Hangolódnak az iskolakezdésre

– Nyáron az iskolát teljesen elfelejtettük. Augusztusban került elő Áron kötelező olvasmánya, Ábel és Barnabás számára pedig érdekes természetismereti olvasmányt adtunk, csak hogy formában maradjanak. A szorzást, bennfoglalást utazás közben gyakoroltuk. Augusztus utolsó napjaiban már megszületett bennük a természetes vágy az iskolai közösség és a rendszeresség iránt – mondja Tímea.

A Szabó fiúk | Fotó: Magánarchívum

Foci, angol, basszusgitár

A 2016-2017-es tanévben fejenként 15-16 ezer forintot fizettek a családok a tankönyvekért. Idén már ingyen tankönyvet kap minden általános iskolás, valamint 9. osztálytól a rászoruló diákok, így azok is, akik három- vagy többgyermekes családban élnek. Tímea számára ez az egyik legnagyobb segítség az iskolai kiadásokkal kapcsolatban.

– Áron hetente kétszer angolórára és focizni jár, Ábel heti egy órában németül tanul. Szeretnének basszusgitározni és dobolni, ezért ősztől a Rocksuliban gyakorolnak. Barnabás esetében is fontosnak tartjuk a nyelvtanulást, ezért heti egy külön németórára írattuk be. Tavaly atletizált, idén pedig az iskola által kínált lehetőségek közül fogunk neki sportágat választani. Fontosnak találtuk, hogy megtanuljanak úszni, ezért két évig uszodába jártak. Az úszásoktatás egy hónapban a három gyerekre körülbelül 40 ezer forint volt – emlékszik vissza Tímea.

Bérlet helyett bicikli

– A gyermekeink kerékpárral, rollerrel járnak iskolába. Áron esetében ez napi 10 kilométer, a két kisebb gyereknél pedig napi 3-4 kilométer távolságot jelent. Fiús anyukaként fontosnak tartom, hogy mozgással, sporttal vezessék le minden szabad energiájukat a számítógépes játékok és az okostelefon helyett. Mivel nagyon szeretnek biciklizni, csak decembertől februárig vesszük igénybe a tömegközlekedést, a három fiú diákbérlete 11ezer forint egy hónapra – magyarázza Tímea.

– Mindhárom fiú kap zsebpénzt: Áron havi 2 ezer 500 forintot, Ábel 800 forintot, Barni 600 forintot. Ha otthoni munkát vállalnak, vagy az édesapjuknak segítenek szombatonként, azért külön fizetség jár: egy egész napért 3 ezer forint. Igyekszünk arra tanítani őket, hogy takarékoskodjanak, de ezt saját tapasztalataikon keresztül tanulják meg. Büfé helyett a menzai ellátást otthon készített szendviccsel pótoljuk – meséli Tímea.

Matek szülőknek

Felkerestünk egy másik debreceni családot is, ahol a két fiú beiskolázása mellett a kislány óvodába indításával is számolnak a szülők. Kertész Tamásné úgy látja, annak ellenére, hogy már mindent beszereztek, korai bezárni a pénztárcát: nem feledkezhetnek meg a tanév során a havi rendszeres kiadásokról sem. De mennyi is az egy jól gazdálkodó háromgyermekes debreceni családnak?

– Az étkezés a suliban 50 százalékos támogatással összesen 12 ezer forint, ehhez hozzá kell számolni az osztálypénzt, ami a két fiúnak kétezer forint havonta. Így a havi kiadásaink a tanév során 14 ezer forint körül alakulnak.

– Szakál Adrienn –

