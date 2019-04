Lelkünk kövei, bilincsei

Ezekkel a szavakkal zárta húsvétvasárnapi igehirdetését Fekete Károly püspök-lelkipásztor a zsúfolásig megtelt Nagytemplomban. Az istentisztelet kezdetén Oláh István lelkipásztor János evangéliumából idézte a Jézus sziklasírja elől elmozdított kőről szóló történetet, Jézus Krisztus feltámadását.

Máig megfejthetetlen, hogy ez mikor és hogyan történt, bár sokan igyekeztek kibogozni a húsvéti feltámadás rejtélyét – mondta igehirdetésében Fekete Károly, aki azzal folytatta, hogy a kő a történetben azzal, hogy elmozdult, főszereplőből statisztává változott. A feltámasztó életereje odébb mozdítja a követ, és ezzel elillan a félelem; helyét pedig a remény, a felszabadultság és a hit veszi át. Jelkép a kő, ahogyan nyomja az ember lelkét, és amíg a kövek a lelkünkre terhelődnek, nem lehet meg bennünk a húsvéti felszabadultság érzése. Isten elveszi a mi köveinket is. Érdemes tehát naponta nekifeszülni kötöttségeinknek úgy, hogy a kétségbeesés helyett a reménység, a nyitottság tápláljon bennünket. Fekete Károly igehirdetésében beszélt a hite miatt bilincsbe vert Pál apostolról is. Az Isten hatástalanította a bilincseket is; Isten igéje szabad, élő és ható. Annyira szabad, hogy a mi bilincseinket is képes leoldani. Felrázó szó kell, nem áltathatjuk magunkat látszat egyháziasságunkkal. A bilincseket feltörő ige a kiüresedett hitet akarja megtörni.

KZS

