Lelkészek on tour: Debrecenbe érkezett a csapat

A pápai startnál Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke áldotta meg az utazókat. A lelkészek 158 kilométer megtétele után hétfő este érkeztek Budapestre. Onnan a lelkészcsapat Debrecen felé vette az irányt. Útközben egy defekt is lassította a haladást, de hamar sikerült kicserélni a lyukas kereket. A hajdúsági fővárosba kedden este érkeztek a lelkészek „lábukban” 256 kilométerrel. Ez volt a túra leghosszabb és egyben legnehezebb szakasza. A „kálvinista Rómából” Sárospatakra tekertek szerdán, és ezzel ért véget 500 kilométeres (pontosan 512 kilométeres) teljesítménytúrájuk.

Méltó tisztelgés

A reformáció 500 kerékpártúra ötletgazdája Gilicze Tamás bakonyszentkirályi lelkipásztor szabadidejében is szívesen kerékpározik, és már november óta tréningezett az útra. A lelkész a budapesti állomáshelyen úgy fogalmazott, hogy az ünnep belső dolog, és bár nem ingben-nyakkendőben ünnepelnek, mind a kilencen úgy érzik, hogy erőfeszítéseikkel méltóképpen tisztelegnek a reformátor elődök előtt. Most ők is ugyanúgy szenvednek az utakon, mint annak idején a peregrinus diákok, akik hasonlóan hosszú távokat tettek meg, hogy a reformáció terjedhessen.

