Lelakatolt biciklikről lopkodnak

Megkérdeztük a megyei rendőr-főkapitányságot, mit tudnak ezekről az esetekről, és mit tehetünk az ellen, hogy ne váljunk áldozatokká. A rendőrség a levelében közölte: valóban érkeztek hozzájuk bejelentések kerékpárok és azok alkatrészeinek eltűnéséről az utóbbi időben. Vizsgálják ezeket az eseteket, és megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy kézre kerítsék az elkövetőket.

„BikeSafe”

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei sok megelőzési tanáccsal szolgálnak, és lehetőséget nyújtanak a kerékpár-tulajdonosok részére egy online rendszerben történő regisztráláshoz. Ugyanis a kerékpárlopások felderítésének egyik leghatékonyabb eszköze egy egységes nyilvántartási rendszer, amelyben a bicikliket egy központi adatbázisban, egyedi azonosító jeleikkel együtt tudják regisztrálni a tulajok. A nyilvántartási rendszer nagyban elősegíti az ellopott kerékpár felderítését és megtalálását. A program neve a „BikeSafe”, és 2016–ban indult országos útjára.

Megelőzési tanácsok

A lopások érdekében van még pár jó tanács arra, mit érdemes tenni, hogy tovább megőrizzük a kétkerekű járgányunkat. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy mindig zárjuk le az utcán vagy a lépcsőházban őrizetlenül hagyott kerékpárunkat, még ha rövid ideig is vagyunk távol tőle. Valamint tanácsos valamilyen rögzített tárgyhoz, kerítéshez vagy fához lezárni, és többfajta zárat érdemesebb használni, ami jobb minőségű és nagyobb védelmet jelent a bringánknak. Emellett a tulajdonosoknak érdemes feljegyezniük a kétkerekű egyedi azonosítására szolgáló ismertetőjegyeit, például a típust, színt és vázszámot is.

Nemrég fogták el

A hatóságok júliusban csaptak le rá, és fogtak el egy 19 éves debreceni férfit, aki több, Debrecenben elkövetett kerékpárlopással is kapcsolatba hozható. A fiatalember a kihallgatásán 10 kétkerekű lopását is beismerte. A rendőrök továbbá elfogták a gyanúsított egyik ismerősét is, aki két kerékpár eltulajdonításában is részt vett – olvasható a police.hu–n.

