Lékeken át szellőztetik a fagyban a horgászvizeket

Dermedtségbe fagyott csend üli meg a Sárrét menti várostól délre lévő halastavak környékét ezekben a hetekben. A hosszú ideje tartó fagyos időben vastagra hízott a jég a tavakon, sőt ottjártunkkor rianásokat is láttunk, amelyeket a repedéseken át a felszínre ömlő víz gyorsan behegesztett. A jég azonban tovább hízik, ennek kuruttyolás jelegű, félelmetesen mély morajlása akár száz méterre is elhallatszik. A volt vályogvető gödröket jó négy évtizeddel ezelőtt átalakították halastavakká, így összességében Püspökladányban van a legnagyobb felületű horgászvíz a megye déli részén. A vizek egyik kezelője a Püspökladányi Sporthorgász Egyesület, amely négy tavon összesen 17 hektár vízfelület felett őrködik.

Láthatóvá teszik

– Ilyenkor nem a horgászás, horgásztatás a fő tevékenységünk, hanem a halak, a vízi élővilág védelme. A halak döntő hányada a meder legmélyebb részén elvermelt. Akár van jég a tavon, akár nincs, a halak ott vannak. A jég nélküli téli tavakon a halakat a rabsicoktól, a vermelőhelyeket nagy horgokkal „végiggereblyéző” haltolvajoktól kell védenünk. Ha pedig hideg a tél, a vízbe pótolni kell az oxigént, szellőztetni kell a tavakat. A horgászok folyamatosan lékelik a vizeket – avat be a horgászok téli feladataiba Márkus Gábor, a ladányi sporthorgász egyesület elnöke.

Vastag a jég, elkezdődött a nádaratás a hármas számú tavon | Fotó: Kovács Péter

Amint biztonságos vastagságúra hízott a jég – ez nyolc-tíz centiméter – általában a tavak közepén négy-öt, egyenként körülbelül egy négyzetméter nagyságú léket vágtak a horgászok. Fúróval, fejszével, csákánnyal esnek a jégnek, közben vigyázniuk kell, nehogy továbbhasadjon a jég, és ezzel veszélybe sodorják önmagukat, társukat. Fontos, a lékek jól láthatóak legyenek, azokat leginkább nádszálakkal jelölik meg. A halastavak szellőztetését december utolsó napjaiban kezdték meg a ladányi horgászok. Új lékeket nem vágnak, a meglévőket folyamatosan frissítik, egészen addig, amíg azok biztonságosan megközelíthetőek. Ezen a télen havasra, göcsörtösre fagyott be mindegyik tó, korcsolyanyomokat nem láttunk a jégen. Talán azért sem, mert a parton jól látható helyekre kitették a téli sportot tiltó táblákat. Márkus Gábor elmondta azt is, hogy nincs mindig olyan vastag jég, hogy azon biztonságosan közlekedjenek. Szellőztetni azonban ilyenkor is kell a tavakat. Mégpedig úgy, hogy a partról hosszú nyelű eszközökkel törik fel a jeget.

HBN–KZS

Tavaink téli kincse a nád

Ezen a télen a nádaratók is biztonságosan tevékenykedhetnek a püspökladányi halastavakon. A tóközösségek maguk döntik el, hogy az elszáradt nádat maguk vágják-e le, avagy azt a levágott nád fejében másra bízzák. Erre is és arra is van gyakorlat.

A bérvágók később értékesítik a kévéket, míg a horgászok vagy elégetik a nádat, vagy – és ez a gyakoribb – kévékbe kötve tárolják. Ezekből később a nyári horgászatot kellemesebbé tevő árnyékolókat készítenek az egyesületek tagjai.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA