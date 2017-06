Lejár a buszos nyaralások ideje, repülni szeret a magyar

Manapság egyre gyakrabban foglalják le utazásaikat hónapokkal korábban az emberek, legalábbis ez a tapasztalata Oczella Mónikának, az egyik általunk megkérdezett utazási iroda hálózatvezetőjének:

Ebben közrejátszik az is, hogy sok helyen előfoglalási akciókkal csábítják az embereket a külföldi utakra. Így az utasok némi pénzt is megtakaríthatnak, vagy a tervezettnél jobb csomagot is meg tudnak vásárolni.”

Törökország, Görögország, Egyiptom, Bulgária és Spanyolország tengerpartjai a legkedveltebb úti célok, már ami a Hajdú-Bihar megyei utasokat illeti. Oczella Mónika elmondta, tapasztalatai szerint ezekbe az országokba indulnak a legtöbben nyaralni:

Az eddigi foglalások alapján az látszik, hogy Egyiptom és Törökország ismét nagyon kedvelt úti cél lett, pedig az elmúlt néhány évben elég kevesen keresték fel ezeket, mivel nem voltak túl biztonságosak. Ezt a két helyszínt követi Görögország, majd a többi említett ország tengerpartja.”

Fontos a kényelem

– Utazási irodán keresztül legtöbben repülővel utaznak, elvégre az gyorsabb, mint a busz vagy az autó. Így a vakációból nem telik el sok értékes idő csak az oda és visszaúttal. Emellett a charter-járatok megjelenése nagyban elősegítette, hogy a repülős utazások olcsóbbak legyenek. Azok, akik saját autóval mennek, már kapcsolatokkal rendelkeznek, így egyénileg intéznek mindet, nem kérik az utazási irodák segítségét – jelentette ki Oczella Mónika. Hozzátette, a buszos kirándulások sem örvendenek már akkora népszerűségnek, éppen a hosszú utazási idő miatt.

A kényelem egyre fontosabb, így sokan választanak 4-5 csillagos szállodákat all inclusive ellátással. Oczella Mónika szerint ezeknek a hoteleknek nagy része gyerekcentrikus, külön programokkal készülnek a kicsik számára, így a szülőknek is több ideje van pihenni. Elmondta, ez nem azt jelenti, hogy az apartmanokat már egyáltalán nem foglalják, hiszen mindig is lesznek olyan emberek, akiknek az jelenti az igazi nyaralást.

HBN–BR

