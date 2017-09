Leintették a rendőrök, nagyon ciki helyzetbe került a balmazújvárosi anyuka

Csilla elmondása szerint több mint egy éve nem ivott alkoholt, amikor az eset történt – írja a Borsoline.

Rutinellenőrzésnek indult, de miután az alkoholmérő készülék 1.76-os értéket mutatott, szinte kabaréba fulladt a helyzet, még maguk a rendőrök is jó derültek. Ugyanis ennyi alkohollal a vérében ahogy a kétgyermekes balmazújvárosi édesanya fogalmazott “minimum ki kellett volna esnie a kocsiból”, vagy “alkoholmérgezést kapnia”.

Természetesen az egyenruhásoknak is feltűnt, hogy valami nem stimmel, és mivel másfajta szonda is volt náluk, több ízben letesztelték Csilla vérének alkoholszintjét. Noha az egyik rendőr megjegyezte, hogy amennyiben ez a szerkezet is hasonló értéket mutat, mint az előző, akkor bizony kénytelen lesznek elvenni az újvárosi hölgy jogosítványát, erre végül nem került sor, hiszen ez az eszköz már a valóságot mutatta.

Az egy dolog, hogy a munkából elkéstem, de a frászt is rám hozták.”

A rendőrök azzal magyarázták a dolgot a megszeppent sofőrnek, hogy a gömbalakú szonda, amelyet először alkalmaztak valószínűleg bemérte a parfümjét is, és így hamis értéket jelzett.

