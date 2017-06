Lehull a lepel a Golgotáról a Déri Múzeumban

Átmenetileg leveszik a leplet a debreceni Déri Múzeumban a Munkácsy-trilógia részét képező Golgota című festményről a Múzeumok Éjszakája kapcsán, 24-én – jelentette be a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón a Déri Múzeum Munkácsy-termében Papp László, Debrecen polgármestere. Elmondta: erre azután kerülhet sor, miután telefonon egyeztetett Pákh Imrével, a kép tulajdonosával, aki engedélyt adott erre. A polgármester hozzátette: mivel sajnos továbbra sincs megegyezés Pákh Imre és a magyar állam között a kép további sorsáról, mindhárom monumentális alkotás együttes megtekintésére most csak szombaton, illetve keddtől péntekig lesz lehetőség.

Mi leszünk a főváros

Papp László hangsúlyozta, hogy a Múzeumok Éjszakája rendezvények fővárosa idén Debrecen. – Ez rendkívül jó felkészülést jelent számunka az Európa Kulturális Fővárosa pályázat előkészítési szakaszában a programra – jelentette ki.

Szavaiból kiderült, hogy – akárcsak az elmúlt években – most is több intézmény fog össze a Múzeumok Éjszakája alkalmából. Lesznek programok a Déri Múzeum és a Modem mellett, a Medgyessy Múzeumban, a Református Kollégiumban, a Nagytemplomban, a Kölcsey Központban és a Régi Városházán is.

Papp László arról is beszélt, hogy ennek a napnak azért is nagy jelentősége lesz Debrecenben, mert a reformáció kezdetének 500. éve és a Magyarországi Református Egyház megalapításának 450. évfordulója alkalmából összeül a református egyház zsinata.

Kortárs művészet az utcán

– Ez az első olyan év amikor háromnapos rendezvénysorozattal, úgynevezett utcafesztivállal vezetjük fel a Múzeumok Éjszakáját – ismertette az önkormányzati vezető. Kifejtette: ennek keretében a belváros sétálóövezeteiben és kulturális intézményeiben rengeteg kortárs művészeti alkotással lehet majd találkozni. A kezdeményezéshez számos üzlet is csatlakozott, akik kirakataik egy részét engedik át erre a célra.

Bocskai és Báthori jogara

A város első embere szerint a Múzeumok Éjszakája szervezésének legkiemelkedőbb eredménye, hogy sikerült a Román Történeti Nemzeti Múzeummal megállapodni abban, hogy Bocskai István fejedelmi jogarát kölcsönadják erre az eseményre. – Bocskai István számos szállal kötődik Debrecenhez. Például a fejedelem elismerve a város anyagi és emberbéli áldozatait megerősítette Debrecen kiváltságait és mentesítette a polgárokat a további katonai szolgálat alól – emlékeztetett Papp László. (Bocskai jogara egyébként utoljára Magyarországon 1918-ban akkor volt látható, amikor Nagyszeben még Magyarországhoz tartozott.)

Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király fejedelmi jogara és kinevező okirata is itt lesz, melyet a magyar Nemzeti Múzeum bocsát rendelkezésre.

Egyetlen éjszakán Rodin Csókja

A Modemben három nagy kiállítást lehet megnézni a Múzeumok Éjszakáján. A Megrajzolt Érosz című tárlat az Antal-Lusztig gyűjtemény aktokat és a testi szerelmet bemutató ábrázolásaiból ad válogatást. Szintén az Antal-Lusztig gyűjteményből került ki a Receptorok című kiállítás. A harmadik tárlat az XY új generációs lengyel-magyar festészet címet viseli. – A Modem „mindent vivő nagy produkciója” a Múzeumok Éjszakáján Rodin: Csók című szobra lesz melyet a Szépművészeti Múzeum ad ide – fogalmazott Papp László.

(Ezen az éjszakán Eszenyi Enikő is Debrecenbe látogat, a színésznő önálló estjével lép közönség elé – derült ki a tájékoztatón.)

Csillagok, harcok, rangok

Az év legrövidebb éjjelén a Kölcsey Központ tetőteraszán csillagvizsgálásra nyílik lehetőség. A Piac utcai Régi Városháza fő folyosójára is érdemes lesz ellátogatni, ahol egyrészt a Debrecen történetében fontos szerepet betöltő Bocskai-dandár jogelődjét, a 39-es Gyalogezredet lehet megismerni. Az ő katonáik az I. világháborúban például a Doberdó és az Isonzó folyóknál is harcoltak. Tárlatvezetést a dandártábornok fog tartani.

A másik városházi kiállítás – a debreceni közigazgatás múltját feltáró – keretében meg lehet nézni Nagy Lajos király Debrecent mezővárosi rangra emelő adománylevelét, valamint az I. Lipót által kiadott, Debrecent szabad királyi városi címmel felruházó dokumentumot. A főbírói gyűrű is előkerül. Az idegenvezetést utóbbin Papp László polgármester vállalta magára.

A DKV a Múzeumok Éjszakáján éjszakai villamosokat közlekedtet, 23 órakor 24 órakor és 1 órakor. A 11 órakor indulón különleges kulturális idegenvezetést tartanak – ismertette a polgármester.

