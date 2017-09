„Lehetne azt az utat követni, mint a megyében sokan”

Józsa SE–Polgári VSE 4–3 (4–2)

110 néző Vezette: Nagy T.(Pósa Zs., Nagy L.)

Józsa: Fejér G. – Zabiák P.(Ilocki I)., Bucskó I., Brehószki B., Papp R.(Zombor S.), Nyerges D., Kalina L., Mátrai T.(Szabó M.), Ale M., Szilágyi I., Borbíró D. Edző: Szabó László.

Polgár: Bodolai B. – Tóth K.(Gyenes Sz.), Pöstényi I., Berki A., Molnár D., Rontó D., Csorba T., Szitai Z., Molnár G., Szakácsi A.(Rézműves R.), Csikos L. Edző: Kövér Zsolt.

Gól: Borbíró D.(2), Brehószki B.(2), illetve Rontó D., Molnár D., Tóth K. Jók: Brehószki B., Bucskó I., illetve Szitai Z. Ifi: 3–3.

Szabó László: – A mai mérkőzésre jellemző volt a játékosság. Sajnos ebbe az is belefért, hogy 3-4 100%-os helyzetet elszórakoztunk. A csapat védekezésére sokkal több figyelmet kell szánnunk. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!

Kövér Zsolt: – Nagyon jó mérkőzést láttunk a mai nap folyamán. Elégedett vagyok a játékosaim hozzáállásával. Azt gondolom, hogy megérdemelt lett volna a döntetlen a ma látottak alapján.

Újszentmargitai GYSE–Pentafrost Nyírmárton 1–1 (0–1)

200 néző Vezette: Szabó P.(Vasziliu T., Jánvári T.)

Újszentmargita: Nemes M. – Kiss A., Béke B.(Györfi B.), Puzsár A., Draveczky L.(Balla J.), Bozsányi T., Visegrádi P., Szabó I., Zsiga R., Bodnár Z., Rédai N. Edző: Varga Gábor.

Nyírmártonfalva: Kozma N. – Tóth G.(Szakály P.), Havrilla I.(Tóth T.), Kiss G., Tóth T., Dobrai G., Jónizs A., Bodnár S., Mandics I.(Peják P.), Konyári S.(Szemán B.), Szemán N. Edző: Konyári Sándor.

Gól: Bozsányi T., illetve Tóth T. Jók: Senki, illetve Mindenki Ifi: 0–4.

Varga Gábor: – A mezőnyfölényünket nem tudtuk gólra váltani egy szervezetten játszó csapat ellen. Úgy gondolom, hogy ha a helyzeteinket ki tudjuk használni, akkor akár több góllal is nyerhettünk volna. Gratulálok az ellenfélnek, további sok sikert kívánok nekik. Az én csapatomtól pedig nagyobb akarást és lelkesedést kérek.

Konyári Sándor: – Nagyon jó felfogással és hozzáállással futottunk ki a pályára. Ezt a mentalitást fent is tartottuk végig a 90 perc alatt, azonban hiába zörgeted meg háromszor is a hazaiak hálóját, hiába játszol taktikusan, hiába teszel meg mindent, ha valaki úgy dönt, hogy ma ő lesz a főszereplő. A játékvezető két szabályos gólt is elvett tőlünk. Rég találkoztunk ilyen gyenge és egyoldalú játékvezetéssel. Ezekkel a hátráltató tényezőkkel és egy potyagóllal veszítettünk el két pontot.

Tiszacsegei VSE–Létavértes SC ’97 1–2 (1–1)

100 néző Vezette: Gulyás S.(Benedek Zs., Pál G.)

Tiszacsege: Juhász Á. – Nagy G.(Sallai Sz.), Répási Gy., Csernik J., Tamon R., Simon Z., Balogh A.(Bay D.), Várnai M., Kovács A., Monoki A., Várnai A.(Kecskés J.) Edző: Sallai Szabolcs.

Létavértes: Fekete S. – Jónás D.(Tóth L.), Bárárny P., Breintenbach V., Jávorszky J.(Bakó L.), Papp Z., Mázló D., Horváth Cs., Bora Z.(Laczkó I.), Horváth G.(Varga Gy.), Máté F. Edző: Kontor Gábor.

Gól: Tamon R., illetve Jávorszky J., Horváth Cs. Jók: Senki, illetve Mindenki Ifi: 2–4.

Sallai Szabolcs: – Amikor elkezdte a vezetőség ezt a munkát, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű ezen a úton haladni. Csak saját nevelésű játékos szerepel a csapatunkban, és mindenki tiszacsegei. Lehetne azt az utat követni, mint a megyében sokan, hogy idegenből fizetett játékosokat hozunk, mi nem így gondoltuk. Lehet, hogy ezt a mai meccset 2-3 fizetett játékos megnyerhette volna, de mi bízunk a saját fiataljainkban és bízunk abban, hogy azokat a helyzeteket, amiket ma elpuskáztak, azokat meccsek múltán gólra fogják váltani.

Kontor Gábor: – Semleges nézőknek biztos tetszett a mérkőzés, mert rengeteg helyzet volt mind a két oldalon. Mivel mi egyel több gólt rúgtunk, mint ellenfelünk, megérdemelten győztünk.

Görbeházi K.S.E.–Bocskai SE Vámospércs 1–3 (1–1)

50 néző Vezette: Tóth T.(Kertész F., Kecskeméti K.)

Görbeháza: Barkó S. – Csirmaz O., Toronyai L., Hajdu R.(Siket Gy.), Vajda S., Fábián Sz., Tóth P., Ilyés Z., Kurucz L., Halász Á.(Kiss S.), Ronkovics T. Edző: Szolnoki Attila.

Vámospércs: Sándor K.(Kolompár J.) – Vincze V.(Pólyik D.), Kolompár K., Führer L., Kolompár R., Balogh S., Tóth G.(Kiss I.)(Zsupos J.), Kovács Gy., Károlyi A.(Nánási D.), Kolompár K., Garai G.(Kiss T.) Edző: Oláh Sándor.

Gól: Hajdu R., illetve Kolompár K.(2), Kiss I. Jók: Mindenki, illetve Kolompár K. Kiállítva: Kiss T. Ifi: 0–4.

Szolnoki Attila: – Sajnálom ezt a meccset, ennyivel nem volt jobb a Vámospércs. A kiállítás megpecsételte sorsunkat. A játékvezetőkről nem lehet írni.

Oláh Sándor: – Nyögvenyelős győzelem volt.

