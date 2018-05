“Lehetetlen küldetés volt számunkra a mai mérkőzés”

Monostorpályi SE–Berettyóújfalui SE 1–1 (0–1)

200 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Dávid A.)

Monostorpályi SE: Barna L.–Patka J., Gellért M. (Tapoti J., (Nyilas J.)), Sándor B. (Bodnár L.), Cseke B., Bereczki B., Illés D., Lakatos Zs. (Bodnár P.), Tóth A., Hegedűs Gy. (Kiss G.), Bodnár I. (Rózsa N.) Edző: Kaszás János

Berettyóújfalui SE: Sándor M.–Kardos I., Szabó G. (Éles G.), Békési D., Nagy B., Csordás J., Moga E., Jancsó A., Polonio-Guerreiro J., Szabó P., Sándor Sz. (Szitkó R.) Edző: Szitkó Róbert

Gól: Rózsa N., illetve Jancsó A. Jók: Sánsor Sz., Polonio-Guerreiro J., illetve Mindenki Kiállítva: Virányi G., illetve Bodnár L. Ifi: 0-3

Kaszás János: Rosszul kezdtük a mérkőzést és hamar hátrányba is kerültünk, amit az első félidőben még nem sikerült kiegyenlítenünk, de a második félidőben emberhátrányban is óriási fölényben tudtunk játszani, amit a lefújás előtti percekben gólra is tudtunk váltani. A csapat ismét óriási akaraterőről tett tanúbizonyságot.

Szitkó Róbert: Feszült hangulatú mérkőzésen kezünkben volt a 3 pont, de sajnos az ellenfélnek sikerült egyenlítenie, amire a 2. félidei játékuk alapján rá is szolgáltak.

Derecskei LSE–Sárrétudvari KSE 1–2 (1–2)

50 néző. Vezette: Kovács Á.

Derecskei LSE: Menyhárt N.–Vadász I., Sólom M., Csizmadia Cs., Burkus D., Szilágyi M., Alimán J., Kovács M. (Fekete L.), Gali V., Juhos L., Papp R. Edző: Szép Sándor

Sárrétudvari KSE: Szabó T.–Rozsik K. (Tóth L.), Füleki B. (Erős L.), Mészáros Cs., Fegyverneki M., István B., Tóth N., Gál M. (Pálinkás R.), Kiss D., Szűcs P., Kiss B. Edző: Szabó Lajos

Gól: Sólyom M., illetve Füleki B. (2) Jók: Vadász I., Papp R., illetve Mindenki (Füleki B.) Ifi: 1-4

Szép Sándor: Gratulálok a vendégcsapatnak. Megérdemelten vitték el a 3 pontot. Adtunk nekik egy félidőnyi előnyt és a második félidei fölényünk meddőnek bizonyult. Van még 3 mérkőzésünk. Ezeken Sokkal Többet kell nyújtanunk ahhoz, hogy szépen zárhassuk a szezont.

Szabó Lajos: Jó az „öreg” a háznál. 2-2 mérkőzés a héten. Minden gratulációm az övé. Jól kezdtük a mérkőzést. Az első félidőben folyamatos nyomás alatt tartottuk ellenfelünket. Megérdemelt előnyhöz jutottunk. A második félidőt ott folytattuk, ahol az elsőt abbahagytuk. A két kimaradt ziccerünk után számomra érthetetlen módon átengedtük a kezdeményezést az ellenfelünkre, ezzel nehézzé tettük a mérkőzés végét. Gratulálok a csapatnak, hogy végre ebben a szezonban egy jó csapatot is sikerült legyőznünk. Hajrá Udvari.

Hajdúböszörményi TE–Hajdúdorog SE 14– 0 (5–0)

150 néző. Vezette: Muszka Z. (Tóth G., Kövér F.)

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.˜–Oláh N. (Misák S.), Tóth T. (Bereczki T.), Szathmári Zs., Szabó M. (Andorkó S.), Hortó A. (Linzenbold Zs.), Nagy M., Lovas M. (Bányász K.), Kerek B. (Barna B.), Lippai T., Jeremiás G. Edző: Bogdanovic Igor

Hajdúdorog SE: Tóth Z. (Brátán M.)–Juhász B., Dálnoki Zs. (Bak R.), Juhász T., Franczel P., Éder B., Mondok D., Pogácsás J., Bostos S., Franczel R., Kiss A. Edző: Kóródi István

Gól: Szabó M. (3), Lippai T., Jeremiás G. (5), Bányász K. (2), Bereczki T., Nagy M. (2) Jók: Mindenki, illetve Juhász B., Kiss A., Mondok D., Botos S., Pogácsás J. Ifi: 10-0

Bogdanovic Igor: Tudtuk, hogy milyen meccs vár ránk és azt kértem a fiúktól a megbeszélésen, hogy mindenek előtt vegyék komolyan az ellenfelünket.. Az eredmény alapján sikeres volt a megbeszélés. Köszönöm a fiúknak, hogy teljesítették a kérésemet és megszereztünk újabb 3 pontot.

Kóródi István: Egy nagyon jó ellenféllel szemben, aki legalább 2 osztállyal jobb volt, mint mi. Bebizonyosodott, hogy a játékosaim egy része azt gondolja, hogy az edzéseket levelezős tagozaton is meg lehet csinálni. Gratulálok az ellenfélnek és sok sikert kívánok nekik az NB III.-ban.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Téglási VSE 9–1 (4–0)

45 néző. Vezette: Dobi Zs. (Forgács K., Pál G.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bíró T. (Szabó T.)–Bede Gy. (Varga S.), Biri B. (Mertin D.), Halász Z., Molnár Á., Milák P., Mertin L., Szabó G. (Varga P.), Szabó B., Kasuba M., Tömöri L. Edző: Halász Zoltán

Téglási VSE: Gombos P. (Csizmár K.)–Varga L., Danó H., Lakatos F., Fejes I., Jeney D., Hevesi F., Nagy N. (Kiss Z.), Pelles T., Nészáros N., Danó Zs. Edző: Opre Mihály

Gól: Halász Z., Mertin L., Szabó B. (5), Biri B., Tömöri L., illetve Lakatos F. Jók: Mindenki Ifi: 8-8

Halász Zoltán: Jó felfogásban kezdtük a mérkőzést. Hamar megnyugtató előnyre tettünk szert. Ezt követően is számtalan helyzetet dolgoztunk ki és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Opre Mihály nem nyilatkozott.

Kabai Meteorit SE–Hosszúpályi SE 2–0 (2–0)

50 néző. Vezette: Mészáros Cs. (Németh M., Katona D.)

Kabai Meteorit SE: Nagy J.–Sarkadi A., Plókai G., Kovács M., Szabó B. (Jónás G.), Kiss R. (Tamás M.), Németi M., Rózsa O., Czidor R., Plókai R. (Bernáth B.), Almási Z. Edző: Plókai Mihály

Hosszúpályi SE: Asztalos P.–Kőnig A., Rostás K. (Horváth G.), Rostás G. (Papp J.), Takács G., Besenyei B., Buglyó A., Orbán M., Nagy I., Bagi T., Bagi L. Edző: Selyem Nándor

Gól: Plókai G. (2) Kiállítva: Orbán M., Kőnig A. Ifi: 0-5

Plókai Mihály nem nyilatkozott.

Selyem Nándor nem nyilatkozott.

DASE–Hajdúszoboszlói SE 1–3 (1–0)

40 néző. Vezette: Nagy T. (Szabó P., Percze Zs.)

DASE: Dobó L.–Rácz N., Pálmai Cs. (Dobos Á.), Barcza Á., Papp N., Fogarasi Á., Gellérfi S., Kállai M. (Dér I.), Révai Z., Bernáth Cs., Somogyi M. Edző: Dér István

Hajdúszoboszlói SE: Csobán I.–László R., Márton D. (Mezei M.), Butor Cs. (Szabó M.), Pap L. (Szabó G.), Kunkli B. (Kovács Gy.), Szabó B., Nagy L., Pataki P., Abdulmaati I., Tóth L. Edző: Sarkadi Zoltán

Gól: Révai Z., illetve Tóth L. (3) Jók: Barcza Á., Bernáth Cs., Gellérfi S., Dobó L. Ifi: 3-5

Dér István: Ismételten jól kezdtük a mérkőzést, viszont a létszámhiány és a nem túl jó edzéslátogatottság visszaköszönt, így 30 percig tudtunk futballozni. Gratulálok a Szoboszló csapatának.

Sarkadi Zoltán nem nyilatkozott.

Nyíradony VVTK–Hajdúhadházi FK 11–1 (8–0)

150 néző. Vezette: Takács I. (Áncsán Gy., Prezenszki M.)

Nyíradony VVTK: Kiss G.–Kerecsen J., Vasas T., Takács A. (Kiss Cs.), Pataki E. (Furó Zs.), Kónya Cs. (Mercs J.), Somogyi T., Éles Z., Kiss I., Gyügyei Z. (Veres G.), Gerghel E. (László R.) Edző: Orosz János

Hajdúhadházi FK: Nagy S.–Rostás M., Szabó G., Lakatos L., Kiss Zs., Halder P., Balogh I., Molnár D. (Dancsi J.), Takács G., Kovács G., Szabó I. Edző: Pintér István

Gól: Pataki E. (2), Kiss I. (2), Vasas T., Éles Z. (2), Somogyi T. (3), Gerghel E., illetve Kiss Zs. Jók: Mindenki, illetve Kiss Zs., Takács G. Ifi: 2-1

Orosz János: Az első félidőben gólparádét rendeztünk. A másodikban a helyzetek kihagyásában jeleskedtünk. Gratulálok a fiúknak és a most a felnőtt csapatban először pályára lépő ifi játékosnak.

Pintér István: Lehetetlen küldetés volt számunkra a mai mérkőzés.

DVSC II.–Hajdúnánás FK 5–1 (1–1)

50 néző. Vezette: Erdélyi T. (Darányi A., Horváth G.)

DVSC II.: Szabados I.–Hevesi K., Csősz R., Sekulic D., Nikitscher T., Bereczki D. (Zsóri D.), Nagy A. (Krajcsó K.), Kuti K., Soltész J., Mezei B. (Tonhaizer F.), Bíró P. Edző: Gyarmati András

Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., Győri T. (Csatári D.), Félegyházi Z., Perényi R., Cservák T., Kiss L. (Richter A.), Fodor J., Bencze D.-, Jóna G., Tóth V. Edző: Daróczi Péter

Gól: Csősz R. (3), László T. (ög), Zsóri D., illetve Csatári D. Jók: Mindenki Ifi: 2-3

Gyarmati András: Egyszer volt Budán kutyavásár, az is puszta véletlen. Azt gondolom, aki a labdarúgásban tevékenykedik, annak rettentő alázatosnak és szolidnak kell lennie, mert a labdarúgás megbünteti. Ez történt a mai nap is. Az ellenfél játékában semmilyen tudatos elemet nem tudtam felfedezni, amely úgy gondolom, nem a játékosok hibája. Ha a helyzeteinket berúgjuk, az eredmény két számjegyű lehetett volna. Azt gondolom, nem szabad az oroszlán bajszát rángatni, mert az megharagszik és 5 góllal válaszol a nagyképű kijelentésekre, úgyhogy DVSC–Hajdúnánás 5–1.

Daróczi Péter nem nyilatkozott.

NB III.

DEAC–MTK Budapest II. 6–4 (2–3)

Vezette: Szigetvári M. (Flinta Z., Pogonyi F.)

DEAC: Csúri B.–Vékei N. (Nagy D.), Ramos C., Nagy Z., Karikás K., Csörgő K., Spitzmüller I., Kincses D. (Sós D.), Balogh K. (Sütő B.), Sidibe I., Nagy R.

MTK Budapest II.: Varga B.–Nagy Zs., Schrammel Á., Szabó D. (Németh Á.), Bayer B., Nagy M., Nagy B.(Jámbor O.), Tóth Z., Lamperth K., Szekeres P., Mezei Sz. (Szabó Zs.)

Gól: Sidibe I. (3), Vékei N., Nagy D., Nagy R., illetve Mezei Sz., Tóth Z., Schrammel Á., Szabó D.

Sáfár László: Akik kilátogattak, biztosan jól szórakoztak a mérkőzésen és ez jól esett. Sikerült több gólt rúgni, mint amennyit kaptunk, így begyűjtöttük a 3 pontot.

