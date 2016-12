Lehet majd tűzijátékozni, de ésszel és nem akármivel

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a pirotechnikai termékeket négy osztályba sorolják. Az elsőbe azok tartoznak, amelyek egész évben megvásárolhatók és 14 év felett bárki működtetheti azokat. A második osztályba az olyan tűzijátékok kerültek, amelyeket 16 év felettiek az év bármely napján vehetnek, használhatnak.

A harmadik osztály termékei azok, amelyeket a mai naptól, vagyis december 28-tól december 31-ig szerezhetnek be a nagykorúak. Ezeket azonban csak szilveszter napján este hattól másnap reggel hatig szabad működtetni. (A negyedik kategóriába tartozó pirotechnikai termékekkel általában csak augusztus 20-án találkozhatunk, ezek azok a nagy tűzijátékok, amelyeket kizárólag pirotechnikus szakember vásárolhat és hozhat működésbe.) Petárdázni idén is tilos! (Mivel sok országban viszont legális a petárda, szilveszterkor azért itt is elő szokott kerülni egy-egy illegálisan behozott darab.)

A harmadik osztályba tartozó pirotechnikai termékekből egy ember összesen maximum három kilogramm hatóanyag-tartalmú tűzijátékot birtokolhat. Amennyiben a vásárló ezeket január 1-jén reggel hatig nem használta fel, legkésőbb január 5-ig vissza kell vinnie a forgalmazónak, aki azt köteles térítésmentesen visszavenni.

Kutyabarát tűzijáték

A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy senki ne vegyen bizonytalan eredetű tűzijátékot az utcán, vagy piacon ismeretlentől. A kijelölt helyeken olyan pirotechnikusok árulnak, akik egész évben ezzel foglalkoznak. A balesetek elkerülése érdekében a használati utasítást kötelező elolvasni! Működtetésnél egymástól olyan távolságra kell elhelyezni ezeket, hogy esetleges hiba esetén se okozhassanak kárt. Mások felett ilyet átlőni tilos, erős szélben használni veszélyes.

Mivel a kutyák megijedhetnek a tűzijáték durranásoktól, a gyártók úgynevezett „kutyabarát” pirotechnikai termékeket is kifejlesztettek. Ezek robbanásának hangja mindössze 10 százaléka a szokásos hanghatásnak. Az ilyenek csomagolásán fülvédő szimbólum látható.

További érdekességek a rendőrség akcióvideójában, ahol többek között megtudhatjuk, mi lesz, ha valakit fejbe lőnek tűzijátékrakétával:

Budapest – Bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón hívták fel a figyelmet a pirotechnikai eszközök használatának veszélyeire szilveszter előtt a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a mentőszolgálat képviselői kedden, Budapesten.

