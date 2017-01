Legzöldebb intézmények: középmezőnyben a Debreceni Egyetem

Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek – ezek a fő szempontok a Green Metric Ranking of World Universities listán. A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására.

Míg a felméréshez az első évben még mindössze 95 intézmény szolgáltatott adatokat, számuk 2016-ban már megközelítette az 520-at. A Debreceni Egyetem a 311. a listán, amelyen a magyarországi felsőoktatási intézmények közül a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Miskolci Egyetem és az Óbudai Egyetem is szerepel.

– A Debreceni Egyetem használ megújuló energiaforrásokat, nap-, illetve geotermikus energiát. Az épületeket megvilágító izzók mintegy húsz százaléka energiatakarékos, emellett minden campuson van lehetőség szelektív hulladékgyűjtésre: az újrahasznosítás aránya 25-50 százalék közötti. Figyelembe vették még többek között a parkolóhelyek számát, illetve azt, hogy mintegy 1500-an érkeznek kerékpárral az egyetemre egy átlagos napon – sorolta Beke Ferenc Antal, a beruházási osztály szakértője.

A lista szerint a világ “legzöldebb” egyeteme az amerikai University of California Davis, amelyet a brit University of Nottingham és a holland Wageningen University & Research követ.

A 2016-os rangsor itt elérhető.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA