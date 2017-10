Igét hirdetett Gellért Gyula, az Érmelléki egyházmegye nyugalmazott esperese. A lelkész 1100 éves történelmünkre való visszatekintésében szólt azon nagyjainkról, akik Istenszeretetük mellett a Nemzet szeretetéről is tanúbizonyságot tettek. Jövőt teremtő emberré kell lennünk, szemben azzal a felfogással, hogy nincs Európának szüksége ránk, akik fél évezreddel ezelőtt is védtük Európát – fejtette ki az esperes. Felháborodva szólt arról, hogy gyermekeinknek, üzleteinknek, zenei együtteseinknek – angol és francia hatásra – idegen nevet adunk. Az ’56-os forradalom évfordulója kapcsán kijelentette: a Rákosi-Gerő-Révai-Farkas négyes Moszkva budapesti helytartóiként azt akarta, hogy rabszolgák legyünk, ám a magyar nem tűri a rabszolgaságot, ezért kelt fel. A megtorlás azonnal jelentkezett, hiszen 81 sortűz dördült el szerte az országban, az első a Kossuth téren, 71 nevesített áldozattal. „Legyőzetve is győzött ’56” – fogalmazott az esperes, hozzátéve, világtörténelmi esemény volt a 61 évvel ezelőtt kitört forradalom.

Nem egy évre szorítkozik

A nyugdíjasklub tagjai felidézték 1956 történéseit, míg Zsákai Ildikó, a névtelen Corvin-közi fiúkról emlékezett meg. Papp Ágoston, a debreceni Kistemplomi gyülekezet tagja Bach-műveket varázsolt elő orgonán, majd az ünnepség a templomkertben elhelyezett Emlékpont avatásával folytatódott. Oláh Attila helyi lelkipásztor köszöntötte a megjelentek közt annak a Széll család tagjait, ahonnan ketten is a Forradalmi Bizottság tagjai voltak a fővárosban, illetve Tépén. A lelkész figyelmeztetett rá, a muzulmán vallás nem barátja a kereszténységnek, ezért kell védenünk hazánkat azoktól a népektől, hiszen Nyugat-Európa magunkra hagyott, mint már annyiszor történelmünk során.

Vitányi István országgyűlési képviselő ünnepi beszéde elején bejelentette: a kormány 2015-ben emlékévvé nyilvánította 2016-ot, ám nem egy évre szorítkoznak a megemlékezések, hiszen a megtorlások is évekig tartottak. „Megrendítő és egyben felemelő érzés, hogy mennyi erő van a forradalmi eszményben. Nem véletlen, hogy 1989-ben a köztársaság kikiáltása éppen október 23-án volt” – fogalmazott a honatya.

