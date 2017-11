Legyen ön is részese az összefogásnak!

A Hajdú-bihari Napló ebben az évben két nagyszabású kezdeményezéshez is csatlakozik: játékokat és édességet gyűjtünk a rászoruló gyermekek részére annak érdekében, hogy minél több nehéz sorsú gyermek ünnepét boldogabbá tegyük. Idén a csokoládé, szaloncukor, cukorkák, olvadós rágógumi, csomagolt, héjas földimogyoró, müzliszeletek mellett fogkefét és fogkrémet is várunk felajánlásként a gyermeki mosoly épségének megőrzése érdekében. Arra kérjük kedves olvasóinkat, az esetleges diabetikus felajánlásokat borítékba helyezve dobják be a kihelyezett ládákba, hogy az önkéntesek a válogatás során könnyen észrevegyék azokat.

December elejéig várjuk

Az édességeket december 10-ig, a használt, ámde jó minőségű vagy akár új játékokat december 2-ig várjuk a Dósa nádor téren kihelyezett gyűjtőládákba. A gyermekek mosolya a legszebb mosoly, tegyük hát közösen örömtelivé a rászoruló gyermekek karácsonyát!

HBN

