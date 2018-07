Legyen jó szokás!

Már csak azért sem, mert mint az a berettyóújfalui kórház vezetőjének elmondásából kiderül – és nagy tételben mernék fogadni, hogy más kórházvezető is hasonlóan vélekedik –, kettőn áll a vásár. Ha a beteg elvárja, hogy ne taknyosodjon, köhögősödjön, esetleg ne hasmenésesedjen le, vagy ne csípjen a pisilés a kórházban, akkor azért nemcsak az egészségügyi intézmény takarítóinak, ápolóinak és orvosainak kell tenniük, hanem bizony önmagának, a betegnek is. Például azzal, hogy többször és más tisztálkodószerrel is mos kezet, mint úgy általában a hétköznapjaiban, vagy betartja az orvos egészségre vonatkozó utasításait.

Hogy ez nem megy olyan egyszerűen, mert a megszokás az igazi úr úgy általában? Persze! Viszont azért, hogy valóban egészségesen távozzon a kórházból az ember, ugyan vegyen annyi fáradtságot, hogy az injekció- vagy gyógyszerkúra mellé alakítson már ki valami más, a gyógyulását segítő szokást is. Aztán, ha ezt sikerült megtartani a felépülésig, akkor – persze az orvossal egyeztetve – tartsa is meg a későbbiekre. És nemcsak maga miatt, hogy ne betegedjen meg ismét, hanem a környezete, szerettei testi-lelki-szellemi állapota érdekében is. És ha ez már így lehetséges, talán emelkedik nemzetünk egészségi szintje is.

– Kovács Zsolt –

