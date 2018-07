Legyen bármi is, leszünk!

Ettől azonban, hál’ Istennek, még igen messze vagyunk. Sok európai néphez hasonlóan, évente néhány tízezerrel csökken a lakosságszámunk. Ez a népességfogyás – ismerve a magyarság korösszetételét – gyorsulhat a következő évtizedekben. Az is meglehet, kétszáz-háromszáz év múlva csak 7-8 millióan leszünk.

Ez a népességfogyás a korombelieknek, illetve az utánunk következő korosztályoknak a nyugdíja magasabb összegét veszélyeztetheti valamelyest, illetve munkaerőhiány formájában tör a felszínre. Ami nem kevés gond, ám kezelésére számos gazdasági mód van.

Ugyanakkor el kell kezdeni egy más jellegű építkezést is. Teszi is a kormányunk, erősíti a családokat, támogatások sokaságát kaphatják már most a három vagy több gyermeket vállalók.

Mindenesetre itt üdvözölni kell a próbálkozást, a perspektivikus gondolkodást. És a kedvezményeknek milyen hatása lesz? Fogalmam sincs. A mindenkori fiatalok majd eldöntik, hogy az ő vágyaikba, elképzeléseikbe, terveikbe mennyire illeszkedik ennek és a következő kormányoknak a törekvései. A legfontosabb, hogy előbb a fiatalok terveit kell megismerni, majd ehhez alakítani a teendőket.

Így néhány évtized elteltével fordulhat a mostani népességszám-csökkenés, és helyére kerülhet a munkaerő-utánpótlás, a „nyugdíjtermelés” kérdése is. Az pedig, hogy eltűnhet a magyarság? Az néhány ember túlaggodalmaskodó gondolata marad.

– Kovács Zsolt –

