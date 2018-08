Legyél te is jó tündér, segíts szórakozva!

A TündérKarácsony előfutáraként „Töltsünk meg öt teherautót száraz élelmiszerrel!” felkiáltással szervez gyűjtést az Auchan parkolójában a Tündérkör Alapítvány. A rendezvényen kapott adományokat nélkülöző családokhoz szállítják majd. A helyszínen ingyenes koncertekkel és színes programokkal várják az érdeklődőket: fellép a Desperado, Pintér Timi és a fiatal szaxofonos tehetség, Bencze Máté is; a gyerekeket trambulin, arcfestés, ugrálóvárak és lufifújó bohóc is szórakoztatja. Aki nem tud részt venni az eseményen, ne csüggedjen, ugyanis december 4-ig az áruház előtt kihelyezett adománygyűjtőben továbbra is megteheti felajánlását.

További információk itt.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA