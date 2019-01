Légtornászok és néptánc a báli műsorban

A napokban megtartott eseménynek ezúttal is a Sárostói Sportcsarnok adott otthont, ahol közel háromszáz vendég élvezhette a bál megszokott, magas színvonalát. Sokkal többen nem is nagyon fértek volna el, a különböző településekről is érkezett vendégekkel.

Bakó István, az est házigazdája, Derecske polgármestere köszöntője egyben a múlt év értékelése is volt. A pezsgőbontás után, amely gyakorlatilag a báli szezon „hivatalos” megkezdését jelképezi, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, az est fővédnöke vette át a szót. Pajna a régi idők báljairól beszélt és kifejtette, milyen fontos időszaka ez az évnek, amikor megfogadunk dolgokat és elhatározzuk, hogy megpróbálunk mindig jó döntéseket hozni. Derecskén is sikerült felelős, jó döntéseket hozni és a megfelelő embert ültetni a város élére, utalva itt, az őszi, önkormányzati választások fontosságára.

A köszöntők után a budapesti Commandarte társulat légtornász bemutatóját csodálhatta meg a közönség. A cirkuszi előadás után a Kikelet táncegyüttes előadásával és a Grácia hegedűtrióval folytatódott az előadók sora, akiket a már jól ismert Csá-Beat zenekar követett. Az egy órakor sorra kerülő tombola sorsolás koronázta meg a vendégek jókedvét. Több mint hatvan felajánlott ajándék talált gazdára.

– Némethy Norbert –

