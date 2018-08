„Légkondiháborúk” az irodákban: mennyi bent az ideális hőmérséklet?

Az egyik kolléga a kabátjában is vacog, a másik pedig már nem tud mit levenni magáról: a nyári időszakban állandó és forró vita tárgya, hogy hány fok legyen az irodában.

Magyarországon immár másfél évtizede létezik egy olyan rendelet, ami feketén-fehéren előírja, hogy milyen hőmérsékletet kell biztosítani a munkahelyeken. Az LG Magyarország közleményében most számos kutatási eredmény bemutatásával segít eldönteni, hogy milyen klíma mellett lehet a legjobban, leghatékonyabban dolgozni.

Komfortosabb melegben

Mark Zuckerberg Facebook-vezér és társalapító a fáma szerint abban hisz, hogy az irodákban a 15 °C hőmérséklet az ideális. Azt nem tudni, hogy a Facebook sikereiben és fiaskóiban ennek mekkora a szerepe, az azonban biztos, hogy a kutatási eredmények alapján lényegesen magasabb és komfortosabb munkahelyi hőmérséklet az ideális.

Sokba kerül a didergő dolgozó

Az egyesült államokbeli Cornell University kutatói szerint a számítógépekkel dolgozó irodai alkalmazottak 25 fokos hőmérséklet mellett a munkaidejüket teljesen kitöltötték és a gépelés során 10 százalékos hibaaránnyal dolgoztak.

Ennél jóval hűvösebb, 20 fokos környezetben viszont a munkaidő alig több mint felében használták a klavia­túrát, a hibaarány pedig 25 százalékra emelkedett. Ez a hatékonyságromlás azzal magyarázható, hogy ha valaki fázik, a szervezetének több energiát kell a test melegen tartására fordítani, így kevesebb energia marad a koncentrációra, gondolkodásra, kreativitásra. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a teljesítmény ilyetén csökkenése óránként és alkalmazottanként 10 százalékos többletköltséget jelent a munkáltatók számára. Persze a túlzott meleg sem tesz jót a hatékonyságnak. A helsinki műszaki egyetem kutatói által 2006-ban végzett vizsgálat szerint a legmagasabb termelékenység kb. 22 Celsius fokos hőmérsékletnél érhető el, 23-24 foktól felfelé pedig már romlik a dolgozók munkateljesítménye.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a munkatársaknak például 30 fokos környezetben kell dolgozniuk, a kutatás eredményei alapján 8,9 százalékkal rosszabb teljesítményt nyújtanak, mint ha 22 fokban tevékenykednének.

Csak okosan

A benti hőmérsékletet mindig a kintihez viszonyítva ajánlott állítani: 8-10 foknál ne legyen nagyobb a különbség azon a területen, ahova beérkezünk, így van ideje a szervezetünknek akklimatizálódni”

– tanácsolja Nagy Sándor József, az LG Magyarország klímaüzletágának vezetője. Kerüljük a direkt légáramot is, azaz ne tartózkodjunk huzamosan ott, ahová a klíma a hideg levegőt fújja, hiszen még a normál huzatban tartózkodva is könnyen megfázhatunk. Ami az irodában az üzemeltető feladata, arra otthon nekünk kell figyelnünk: a szűrőket tisztítanunk, cserélnünk kell, de rendszeres időközönként szükséges a beltéri és a kültéri egységet is ellenőrizni, karbantartani.

Védőitalt is előírnak

Magyarországon a zárt térben dolgozó, szellemi munkát végzők számára meleg évszakban 21-24 fokos hőmérsékletet kell biztosítani, a legnagyobb megengedhető hőmérséklet pedig 31 fok. Mindezt egy 2002 óta élő, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét előíró rendelet szabályozza, ahogyan azt is, hogy 24 fok feletti hőmérséklet esetén a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt (14-16 °C hőmérsékletű ivóvizet vagy legfeljebb 4 százalék cukrot tartalmazó alkoholmentes italt) kell biztosítani, továbbá óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni.

HBN

Akik csak álmodoznak a légkondiról Debrecen - A pék, az ács, az útépítő munkás és a színésznő egyaránt nehezen viselik az embert próbáló kánikulát. A nagy meleg ellen elsősorban szellőztetéssel és levegőcserélő berendezéssel igyekeznek védekezni a pékségben, mely megoldások megszüntetni nem, inkább csak mérsékelni képesek a hősége... Tovább a cikkhez

Tisztítás után: klíma, indulj! Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Nem kell lemondani a klímaberendezések használatáról hőségriadók idején, de legalább évente egyszer ki kell tisztíttatni és karban kell tartani a hűtő-fűtő berendezéseket, ellenben komoly egészségügyi kockázattal járnak. Évente egyszer illik átnézetni a klímákat, ... Tovább a cikkhez

Tegyünk helyre néhány dolgot a légkondival kapcsolatban Hajdú-Bihar - Az orvos szerint csak néhány fokkal kell hűvösebbnek lenni bent, mint amennyi a kinti levegő hőmérséklete. A forróságban többektől hallani, hogy nem bírják a klímázást. Egyesek tüsszögnek, másoknak fájnak az ízületeik, megint mások egyszerűen fáznak, és pulóvert vesznek fel a mester... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA