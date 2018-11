Legkevesebb tizenkét ember halt meg egy kaliforniai lövöldözésben

A rendőrök elmondták, a feltételezett elkövetőt holtan találták meg a bárban, azonosítani még nem tudták, valamint az indítékára sem derült még fény. A helyszínen egy fegyvert is találtak. A gyanúsított feltehetően öngyilkos lett.

Fotó: AFP

A szórakozóhelyen éppen egy főiskolai country-estet tartottak, amikor a feketébe öltözött gyanúsított megjelent és tüzet nyitott. A hírek szerint a gyanúsított füstbombákat is használhatott, valamint egy – a szemtanúk leírása szerint – félautomata fegyvert.

Some tearful reunions among those presumably (though unconfirmed) at Borderline or who knew them at Borderline. #Borderline #BorderlineShooting #ThousandOaksShooting @vcstar pic.twitter.com/0Ik19qFyGa

— Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) 2018. november 8.