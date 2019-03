Légfegyveres Eb – Major Veronika bronzérmes légpisztolyban, Sike Renáta ötödik

A mostani Eb-n formabontó programot állítottak össze, mivel az olimpia műsorán is szereplő egyéni és vegyescsapat-számok alapversenyeit és döntőit külön napon rendezték. Csütörtökön voltak az egyéni alapversenyek, melyekben csak a női pisztolyban jutott be magyar a legjobb nyolc közé, igaz, oda mindjárt kettő is. A februári újdelhi világkupán lég- és sportpisztolyban is győztes, ezzel olimpiai kvótás Major 578 körrel az első helyen, míg a 10 méteren 2014-ben világbajnoki ötödik, 2015-ben Eb-harmadik Sike 577-tel a negyedik pozíciót szerezte meg.

A szombati fináléban már nem számított az alapban elért eredmény, mindenki nulláról indult. A magyarok nem kezdtek igazán jól, 10 lövés után Sike ötödik, míg Major csak a hetedik helyen állt, utóbbi több mint négy körre volt a vezető lengyel Klaudia Breestől. A szabályok szerint a 12. lövés után kiesett az utolsó, majd minden második sorozat után búcsúzott a leghátul álló. Major viszont a tizenegyedik lövéstől folyamatosan lépett előre, erős tizeseivel a 16. kör után már a harmadik helyen állt. Közben Sike nem tudott elmozdulni az ötödik helyről, s a 18. lövés után 177,6 körrel fejezte be a versenyt.

A végjáték magyar szempontból már nem tartogatott izgalmakat, Majornak ugyanis komoly hátránya volt Breesszel és a görög Anna Korakakival szemben, az orosz Szvetlana Medvegyeva pedig leszakadt tőle, a keszthelyi sportlövő így 219,5 körrel szerezte meg a bronzérmet, az arany pedig Breesé lett

Major karrierje első érmét nyerte pisztollyal felnőtt világversenyen, egyúttal övé az első felnőtt magyar érem a mostani Eb-n.

Vasárnap a férfi puskások és a női pisztolyosok csapatversenyeinek elődöntőiben lesz érdekelt a magyar csapat. Utóbbiban Major és Sike is lőállásba lép.

– MTI –

