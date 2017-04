Legalább van munka

Bevallom, akkor elég kilátástalannak látszott a jövő, tartani lehetett tőle, hogy néhány évtized alatt teljesen elnéptelenednek az effajta kis falvak. A folyamat el is indult, de talán – kevés kivétellel – nem fejeződött be. Nem állítom, jobban nem alakulhatott volna, de már annak is örülni lehet, hogy az egykori elképesztő munkanélküliség a múlté. Persze ettől még a foglalkoztatottság szerkezete nem éppen ideális, de legalább a segélyezést felváltotta a közmunka, sőt nagyon sokan visszatértek a „munka világába”.

Miután az egészséges gazdasági struktúrát a privatizáció, illetve a globális érdekek diktálta piaci viszonyok teljesen felborították, már soha nem tér vissza az az ideális állapot, amikor az emberek nagy része képességének és képesítésének megfelelő munkakört tölthetett be. Így, aki dolgozni akar, bármit elvállal, ha biztos keresethez juthat. Ugyan miért lenne ebben akadály 20-30 vagy még több kilométer, amikor az utazását is megszervezik? Így volt ez már a múlt rendszerben is, amikor autóbuszok tucatjai hordták Debrecenbe a göcsös, konzervgyári, medicoros vagy műanyaggyári vidéki dolgozókat.

– Égerházi Péter –

A polgármester jó eséllyel meg tudja mondani azt, hogy a falubelije visszatér-e valaha.

