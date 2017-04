Leaszfaltozzák a Felsőpércsi utcát

A közeljövőben útépítések, felülterítések, gréderezések várhatóak a kertségekben és az ottani közvilágítási hálózatot is fejlesztik – jelentette be a Bayk András-kertben, a Felsőpércsi utca, valamint a Gyopár utca sarkon Papp László polgármester a Fidesz szerdai sajtótájékoztatóján. Elmondta: a kertségi fejlesztési program 2010-es elindulása óta csaknem 10 milliárd forintot költött az önkormányzat – elsősorban saját forrásból – ezen területek korszerűsítésére. Nemcsak az utakkal foglalkoztak, hanem például csatornázással és a csapadékvíz elvezetésével is. Papp László arról is beszélt, hogy az Új Főnix Terv keretében szintén lesznek ilyen beruházások például a Nagysándor-telepen és a keleti városrészben.

A polgármester szavaiból az is kiderült, hogy a Bayk András-kert egyik fontos gyűjtőútja, a viszonylag széles Felsőpércsi utca még az idén aszfaltburkolatot kaphat. Az ehhez szükséges pénz egyik felét a város a kormányhoz beadott pályázaton szeretné elnyerni, a másik felét a helyhatóság biztosítaná.

Javítanak a földutakon

A keleti városrész 59 utcájában végeznek útkarbantartási munkákat.

Türk László a 6-os debreceni önkormányzati választási körzet Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje – a Papp László polgármesterrel közös sajtótájékoztatón – úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hetekben számos a Vámospércsi út mentén, a Bayk András kertben és a Nagycserén élő választópolgárral beszélgetett, melyek alapján arra jutott, hogy a környéken a legnagyobb probléma az utak rossz állapota. Kijelentette: miután ezeket az észrevételeket tolmácsolta a város vezetésének, a választókerület 59 utcájában kezdtek, kezdenek útkarbantartási munkákat. Gréderezéssel, felülterítéssel eltüntetik a mélyedéseket, gödröket. – Az aszfaltozási és a közvilágítási igényeket is összesítem. Amennyiben bizalmat szavaznak nekem május 7-én, a városvezetéssel együtt meg tudjuk oldani a felmerülő problémákat – jelentette ki Türk László.

Az érintett utcák

Az első ütemben stabilizálni a Fokos utcában, felülteríteni a Portörő-, a Mézeshegy-, a Pipóhegy-, a Kérész-, a Felsőpércsi-, és a Gyűszűvirág utcában fognak.

Gréderezni az Ánizs-, az Árnika-, a Bakator-, a Balzsamfű-, a Bazsalikom-, a Bogáncs-, a Borágó-, a Borbolya-, a Borsika-, a Borsmenta-, a Borszőlő-, a Cickafark-, a Citromfű-, a Csipkerózsa-, a Csombor-, a Csucsor-, az Estike-, az Ezerjófű-, a Farkasalma-, a Furmint-, a Füzike-, a Harmatfű-, a Kálmos-, a Kamilla-, a Kankalin-, a Kéknyelű-, a Kékperje-, a Kékszőlő-, a Kikerics-, a Királyfű-, a Koriander-, a Lámpás-, a Levendula-, a Majoránna-, a Pajzsika-, a Pemetefű-, a Rizling-, a Rutafű-, a Sárkány-, a Szarkaláb-, a Százszorszép-, a Szeklice-, a Szilváni-, a Szőlőskert, a Szömörce-, a Tramini-, az Útifű-, az Ürmös-, a Vasfű-, és a Gyopár utcában fognak.

