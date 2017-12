Leáll, vagy legalábbis lecsendesedik az élet a megyében

Rápihenhetünk a hétvégére (legalábbis, akinek a munkája engedi); szombat, és a már ünnepi vasárnap után karácsony napjai következnek, ezért csak szerdán tér vissza az élet többé-kevésbé a normális kerékvágásba.

A boltok többsége december 24-én (vasárnap) délig – 14 óráig lesz nyitva, aztán december 27-én reggelig csak a szokásos, ünnepeken is üzemelő helyeken, benzinkutakon, virágboltokban vásárolhatunk.

Változik a tömegközlekedés rendje. A vonatok december 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án a vasárnapi rend szerint járnak.

A DKV járatai december 24-én 16 óráig a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint járnak. Ezután az autóbuszok (egy-két kivétellel) nem közlekednek (a járatokról egyenként a cég honlapján érdemes tájékozódni!). A villamosok és trolibuszok 16 óra után ritkábban közlekednek, 20 óra körül indulnak az utolsó járművek vasárnap.

A Hajdú-bihari Napló legközelebb december 27-én (szerdán) jelenik meg.

Módosult menetrendek és ügyeletek

Karácsony napjain (hétfőn és kedden) Debrecenben az autóbuszok, trolibuszok és villamosok munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek. Az A1-es (vásárlói) járat szünetel, a repülőtéri járatnak is változik a menetrendje. Szerdától péntekig módosított szabadnapi menetrend lesz érvényben (minderről a cég honlapján lehet tájékozódni: www.dkv.hu).

A DV Parking Kft. közlése szerint Debrecenben december 25-én és 26-án, az általuk működtetett felszíni várakozóhelyeken díjmentesen parkolhatnak az autósok.

A távolsági buszok december 23-án, szombaton szabadnapra, vasárnap és hétfőn munkaszüneti napra, kedden a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napra vonatkozó menetrend szerint közlekednek.

Erős utasforgalom

A MÁV arra figyelmeztet, hogy az utasforgalom karácsony környékén jelentősen megnő, ilyenkor akár 400-450 ezer utas is megfordul a járatokon, az egyik legkiemelkedőbb forgalom a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon bonyolódik. Ezért – a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében – a cég javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket az ünnepek előtt elővételben váltsák meg, illetve vegyék igénybe az internetes jegyvásárlási lehetőséget is. Az előre megváltott e-vonatjegyeket kinyomtatva vagy megfelelő mobiltelefonon, tableten is bemutathatják a belföldi vonatok utasai.

Ha baj van

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot. December 24-én a vasárnap is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos vasárnapi munkarendjük szerint, hanem általában 14 óráig tartanak nyitva. Az ügyeleti rendről a www.ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/ oldalon lehet tájékozódni.

Debrecenben a felnőttorvosi ügyelet az I. sz. Belklinika épületében fogadja a betegeket, az ügyeleti szám: 52/404-040. A gyermekorvosi ügyelet a gyermekklinika épületében van, a telefonszám: 52/416-275.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA