Lázár: vissza kell állítani az idegenrendészeti őrizetet

Lázár János kifejtette: a benyújtott menekültkérelem elbírálásáig senki nem mozoghat szabadon Magyarország területén, s elutasítás esetén a jogerős elbírálásig sem hagyhatja el a határt.

A tárcavezető az intézkedést a fokozott terrorveszéllyel és biztonsági kockázatokkal indokolta, továbbá értékelése szerint 2017-ben súlyosodhat a Magyarországra nehezedő migrációs nyomás. A kormány felkérte a belügyminisztert, hogy sürgősen készítse elő a visszaállítást.

Mint mondta, az Európai Bizottság és az Európai Tanács őszi és decemberi ülései nem vezettek eredményre, nem tudták megoldani a krízist és továbbra is problémás a helyzete azoknak, akik már az EU határain belül vannak. Kitért arra is, hogy a szerb határ felől Magyarország felé igyekvők száma is nő, ezért érdemben fokozni kell a határőrizetet.

A minisztert megkérdezték a körmendi befogadó állomás helyzetéről is, azt felelte, hogy az idegenrendészeti őrizet visszaállítása megoldja a problémákat, nem lesz szükség a létesítmény működésére. Egyúttal köszönetet mondott a város vezetésének és az ott élőknek, jelezve, az együttműködést a kormány kész fejlesztésekkel respektálni.

Lázár Jánost hosszasan faggatták kormánypárti politikusok civil szervezetekkel kapcsolatos kijelentéseiről. A szféra átláthatóságát érintő terveket azzal magyarázta, hogy mindenkinek joga van megtudni, ki akarja a véleményét befolyásolni külföldről. A civil szervezetekre jelenleg nincsenek ilyen előírások, holott a politikai élet részesei – tette hozzá, jelezve: az igazságügyi tárca arányos és mindenkire egyformán vonatkozó javaslatot készít majd, azonban ma egy nem létező előterjesztésről folyik a diskurzus. A kormány senkit nem akar “eltakarítani” – hangoztatta.

Egyúttal megértést kért azokkal a politikustársaival szemben, akik érzékenyen reagáltak a külföldi befolyásolási törekvésekre. Példaként hozva nyilvánvalónak nevezte, hogy külföldi segítséggel szerveztek félmillió illegális bevándorlót a magyar határra, Soros György amerikai üzletember pedig többször is kinyilvánította, hogy valódi ellenzék hiányában ő és hálózatai jelentik az ellenzéket Magyarországon.

A minisztert faggatták arról is, milyen témák lesznek Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozóján. Válaszában ezek közé sorolta az energetikai és a gazdasági együttműködést, továbbá a Paks 2 beruházást. Lázár János ugyanakkor visszautasított minden olyan utalást vagy provokációt, amely szerint “bármilyen nemzeti érdeket akár nyugaton vagy keleten egyetlen egy centiméterrel is feladnánk”. Ha nem épül meg az atomerőmű új blokkja, akkor az ország energetikai függősége tovább nő Oroszországgal szemben – mutatott rá, hozzátéve, hogy a kormány álláspontja egyértelmű, “nem akarjuk, hogy az oroszok átjöjjenek a Kárpátokon”. A két ország között egy korrekt, fair, egymás tiszteletén alapuló viszony a magyar gazdaság érdeke – mondta.

Lázár János megerősítette, hogy a miniszterelnök telefonon személyesen hívta meg Magyarországra Izrael kormányfőjét, arra azonban nem tudott válaszolni, hogy a látogatás mikor esedékes.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA