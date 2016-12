Lázár, Süvöltős, Pető: akikre büszkék lehetünk

Lázár Magdolna roppant sikeres sportpályafutást tudhat maga mögött, sokszoros magyar bajnok szabadtéren és fedettpályán is, valamint nem egyszer nyert mezeifutó ob-t is, emellett pedig Eb- és olimpiai résztvevőnek mondhatja magát. – Nagy várakozásokkal tekintettem az 1976-os montreali olimpiára, hiszen előtte egy héttel 1500 méteren országos csúcsot futottam. Csak épp a két verseny között megbetegedtem, így sajnos nem tudtam azt az eredményt elérni, amit szerettem volna. Ennek ellenére csodálatos élménnyel gazdagodtam – mondta Lázár Magdolna, aki végül 800 és 1500 méteren sem ért el helyezést a XXI. ötkarikás játékokon. A korábbi klasszis sportoló elárulta, már az iskolás évei alatt kiderült, van tehetsége a futáshoz, minden versenyen ő végzett az élen. Érdekesség, hogy lánya, Aradi Bernadett szintén atletizál, és ő is volt magyar bajnok 800-on.

A végső győzelemre is esélyesként utazott el 1976-ban Montrealba, az olimpiára a magyar férfi kézilabda-válogatott, melynek Süvöltős Mihály volt az irányítója. – ’74-ben vettem át az orvosi diplomámat, addig a tanulmányaim miatt nem tudtam százszázalékosan a nemzeti együttesre koncentrálni. A végzés után két hónappal már meg is kaptam a behívómat a válogatottba, ekkor el kellett döntenem, a sportot, avagy az orvosi pályát helyezem-e előtérbe. A kézilabda mellett döntöttem, és nem bántam meg. Az olimpián végül a hatodik helyen zártunk, ezt itthon sikerként értékelték, mi mégis csalódásként éltük meg, úgy éreztük, többre lettünk volna képesek – emlékezett vissza a klasszis irányító, aki 114-szer húzhatta magára a címeres mezt, emellett pedig bajnok lett a Debreceni Dózsával.

– Imádtam mozogni, 12 éves koromban már hamis igazolással az ifi bajnokságban játszattak, mire pedig 16 lettem, az NB I-ben is bemutatkoztam – mosolyodott el az aktív sportolói évek után igazságügyi orvos szakértőként tevékenykedő Süvöltős.

Pető László azzal kezdte mondandóját, milyen büszke az előtte felszólalókra, felhívva ezzel a fiatalság figyelmét arra, mennyit meríthetnek az elődök sikereiből. – Lusta és dagi gyerek voltam, azért választottam a lövészetet, mert a lakásunkhoz közel volt a lőtér. Ötödikes koromban és azóta is nagyon izgalmasnak találom a lövészetet, annál is inkább, mert jó vagyok benne – fogalmazott Pető, a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület vezetője, aki az 1992-es barcelonai olimpián vehetett részt.

A beszélgetés alatt mind a három olimpikonról fényképeket vetítettek, ezzel is segítve az emlékezést. Az esemény végén a bátrabbak a sportlövészetet is kipróbálhatták, az érdeklődők lelkesen vették kezükbe a fegyvert, és célozták meg a táblát.

Olimpikonjaink nyomában

A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja, a Sportgazdasági és -menedzsment Tanszék, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság által közösen szervezett programon ott volt Pécsi Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet elnöke és Parádiné Kenéz Tünde, az egylet titkára. Mint kiderült, a társaságot még 1998-ban alapították, céljuk a megye és Debrecen sporttörténetének feldolgozása. Parádiné Kenéz Tünde bemutatta kiállításukat, melyben sorra veszik azokat a sportolókat, akik Debrecenhez és vonzáskörzetéhez kötődnek, és részt vettek valaha olimpián.

