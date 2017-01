Latyakba taposva a Jobbik zászlaja

A debreceni Kossuth téren gyülekező csaknem félszáz radikális volt jobbikos nevében a szervező, a pártból egy éve kizárt Ulics Erika elmondta, a Jobbik ellentétben alapító nyilatkozatával felhagyott korábbi politikai irányvonalával, letért az eredetileg kitűzött útról. Az országban elsőként megrendezett demonstrációjukkal erre szeretnék felhívni a figyelmet, emlékeztetni a pártra szavazókat, hogy nem erre adtak felhatalmazást Vonáéknak. Hangsúlyozta, semmilyen politikai szándék nem vezérli őket, véleménye szerint ettől ez nem vezet pártszakadáshoz, mert a kritikát megfogalmazókat, a radikális vonalhoz ragaszkodókat már mind kizárták vagy önként távoztak az irányt vesztett Jobbikból.

Fotó: Matey István

A demonstrálók ezután a Vasvári utcai székház elé vonultak, és óriási médiaérdeklődés mellett tovább tüntettek. Először Ulics Erika sorolta hosszan a csalódottságuk okait, nem egy alkalommal súlyos jelzőkkel illetve a pártelnököt, akit le is hazaárulózott, majd Kerecsenyi Tibor volt alapszervezeti elnök bírálta a Jobbik elmúlt két évi munkáját, illetve éppen annak hiányát. Végül egy volt gárdista fogalmazta meg elégedetlenségét, amit azzal fejezett be, hogy többekhez hasonlóan elővett egy jobbikos zászlót, melyekből kivágták a címert, majd azt és a maradványt is megtaposták, latyakba tiporták, végül egy jelképes kukába összehordták.

Fotó: Égerházi Péter

A megmozdulásról Kulcsár Gergely, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, nem lepte meg az ott elhangzottak, szerinte a sértettség beszélt a résztvevőkből. Abban egyetértett Ulics Erikával, hogy ez nem fog pártszakadáshoz vezetni, ugyanis, éppen a demonstrálók már nincsenek benne. A zászló megtaposásáról az a véleménye, ez a tüntetőket minősíti.

HBN

