Latyak és sár a debreceni utakon

Sokan panaszkodtak hétfőn a legnagyobb internetes közösségi oldalon arra, hogy a havazás nyomán lelassult a közlekedés a megyeszékhelyen. Hétfőről keddre virradó éjszaka újabb 2-3 centiméternyi hó hullott, majd délelőtt időnként még gyengén havazott.

Tapasztalataink szerint a hét második napján a főutakat folyamatosan só és homok keverékével szórták, melynek hatására a hó latyakká, vízzé olvadt. (Sokat segített, hogy a hőmérséklet csúcsértéke elérte a 0 fokot.) A mellékutcák nagy részét viszont senki sem takarította, az autók jártak ki nyomvályúkat. A járdák többségét letisztították, felszórták az ingatlantulajdonosok, de akadtak letaposott hóval, jéggel borított szakaszok is.

A helyi autóbuszok egy része néhány perces késéssel közlekedett, de voltak olyan járatok, amelyek 10-15 perces hátrányt is összeszedtek útvonaluk végére.

Az E.ON közlése szerint a megyében az elmúlt tíz évben csak 2013-ban volt ennél nagyobb károkat okozó vihar az áramszolgáltatásban.

A debreceni polgármesteri hivatal kedden egymás után adta az utak, járdák takarítására vonatkozó megrendeléseket az AKSD Kft.-nek.

Domokos Csilla, a cég szóvivője elmondta: először hajnalban azt kérték tőlük, hogy szórják le a tömegközlekedési járművek útvonalait és a főgyűjtő utakat, melyet 6 nagy géppel végeztek.

Zebrák és megállók

Aztán még ugyancsak hajnalban a körgyűrűn belüli járdák, gyalogátkelőhelyek és a felüljárók szórására, tisztítására érkezett felkérés, melyek rendbetételén 24 kisgéppel, 30 munkatársuk dolgozott.

Reggel a tömegközlekedési megállók takarítására összpontosítottak. A következő, délelőtti, a polgármesteri hivataltól érkezett megrendelés 50, a körgyűrűn kívüli utca járdájára vonatkozott, ahonnan letolták a havat, illetve leszórták a burkolatokat. A debreceni utakon délelőtt az AKSD 6 gépe takarított.

A lakótelepi utak közül azokat tisztították meg eddig, ahová a parkoló autóktól a nagyobb munkagépeik be tudtak menni – tette hozzá Domokos Csilla. Pethe Tamás, a közmunkásokat foglalkoztató Dehusz Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: Debrecenben kedden 350 közfoglalkoztatott dolgozott elsősorban a nagy forgalmú zebrák, tömegközlekedési megállók, valamint a közterületekre eső járdák hó és jégmenetesítésén. Néhány kerékpárúttal is foglalkoztak már, de ezek nagy részére csak az előbbiek után, a következő napokban kerülhet sor.

Áramszünet sok helyen

Varga Ivett, az E.ON szóvivője a Napló kérdéseire kifejtette: az érintettek az áramszünet miatti kárigényükkel írásban fordulhatnak hozzájuk. Ebben közölniük kell a káresemény leírását, a kárigény tételét és összegét is. A fogyasztók kötbérre való jogosultságát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése határozza meg. Ha úgy ítélik meg, hogy a kötbér jár a fogyasztóknak, akkor azt automatikusan ki is fizeti a szolgáltató.

„Hiba a trafóháznál”

Megtudtuk azt is, hogy az E.ON emellett folyamatosan karbantartja a vezetékhálózatot, és fejlesztéseket is végeznek, de a szélsőséges időjárás miatt a hatékony hibaelhárításra is felkészülnek.

A Hajdúszoboszló és Nagyhegyes közötti területen a transzformátorállomást tápláló hálózat szigetelése miatt még kedden sem volt áram, de folyamatosan dolgoznak a hibaelhárításon, hogy este már minden háznál legyen áram.

