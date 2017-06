Látszik, mi a gyorsabb határátlépés hátránya

A szisztematikus határellenőrzés május 10-i felfüggesztése után vitathatatlanul felgyorsult a forgalom a magyar–román határon, ugyanakkor az is igaz, hogy töredékére esett vissza az elfogott jogsértők száma.

Amíg ugyanis a hírek az április 7-ei szigorítást követően a határátlépési idő növekedése miatti elemi felháborodásról szóltak (heti viszonylatban valóban órákkal nőtt meg az odaát dolgozók utazási ideje), addig arról alig beszéltünk, hogy az ellenőrzésen fenn­akadtak száma a márciusi 3-hoz képest 41-re (!) növekedett.

Beszédes adat az is, hogy a szisztematikus határ­ellenőrzés felfüggesztése utáni két hétben már megint csak 2 főt (egy magyar és egy török állampolgárt) sikerült kiszűrni jogellenességek miatt.

Alig győzték az elfogott jogsértőkről szóló sajtóközleményeket pötyögni a rendőrségi szóvivők, miután a kormány április 7-től elrendelte a szisztematikus ellen­őrzést a schengeni külsőnek minősülő magyar–román határszakaszon. Míg egész márciusban mindössze 3 fő akadt fenn a határrendészeken, addig az április elején bevezetett szigorítás május 9-ei felfüggesztéséig (ekkor engedett a kormány az üzleti szféra, a határ menti polgármesterek és a közvélemény érthető nyomásának) 41 személyt kapcsoltak le valamilyen bűncselekmény, szabálysértés gyanújával. Fontos rögzíteni: az elfogottak zöme román (27), kisebb része magyar (9) állampolgár volt valamennyi ukránnal, moldávval és orosszal kiegészülve. Jellemzően valamelyik rendőrség körözése alatt álltak (moldáviai adócsalás, magyarországi közokirat-hamisítás, lopás stb.), egy nő nem kezdte meg a Debreceni Törvényszék kiszabta jogerős szabadságvesztés letöltését, de ittas járművezetéssel is lebuktak páran.

A szisztematikus ellenőrzés felfüggesztését követő két hétben ismét csak két jogsértőt sikerült elkapni, vagyis nem vonunk le messzemenő következtetést, ha kijelentjük: 1. Feltehetően ma sokkal több, korábban jogsértést elkövető utas mozog a magyar–román határon, mint amennyit sikerül lefülelni 2. Bár a szabad mozgás uniós jogával rendelkező, törvénytisztelő állampolgárok ismét könnyebben utaznak az országok között, ez azokra az unión belüliekre is igaz, akiknek vaj van a fejükön.

Kontroll természetesen jelenleg is van, de az uniós állampolgárok esetében a szisztematikust felváltotta a korábbi gyakorlat, vagyis a célzott ellenőrzés. Hangsúlyozzuk: a harmadik országbelieket most is a legalaposabb vizsgálat alá vetik!

„Mélyinterjú” az adatbázissal

Ne feledjük, a szigorúbbik ellenőrzési formát csak felfüggesztették, azt bármikor visszaállíthatja a kormány. Így nem árt tisztában lenni a kettő közötti különbséggel.

– A szisztematikus ellen­őrzés során valamennyi, a schengeni külső határt átlépő személy esetében külön megszemlélik a járművet, annak okmányait, a csomag-, az utas- és szükség szerint a motorteret. Megvizsgálják az úti okmány típusát, eredetiségét, érvényességét. A személyi információkat, a jármű, az úti okmány, valamint az uniós polgár harmadik országbeli családtagjának adatait ellenőrzik a határrendészeti nyilvántartásokban. Így lekérdezik az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisát (SLTD), illetve az ellopott, jogellenesen használt, elvesztett vagy érvénytelenített úti papírokkal foglalkozó nemzetközi rendszereket – sorolta az összetett intézkedés elemeit Dobó Dénes, a megyei rendőrkapitányság szóvivője.

Mára az uniós állampolgárok esetében visszatértek a célzott ellenőrzésekhez, vagyis a hangsúly a személyazonosság, az állampolgárság megállapításán, és az úti okmány ellenőrzésén (eredetiség, érvényesség) van, persze szúrópróbaszerűen bárkit „csekkolhatnak” szisztematikusan.

Márciushoz képest – a húsvéti ünnepek miatt – egyébként is megugrott a határátlépések száma a szigorúbb ellenőrzések idején a hajdú-bihari átkelőkön, nem csoda, hogy sokan érzékenyen reagáltak a várakozási idő megnyúlására. Míg az év harmadik hónapjában Ártándnál 380 ezren keltek át, addig április 7. és május 9. között 453 ezren (Nyírábrány: 77 helyett 132 ezer; Létavértes: 27 helyett 38 ezer).

Itt nincs „déli” nyomás

A rendőrségtől kapott adatokból az is egyértelmű, hogy a magyar–román határ hajdú-bihari szakaszán jelenleg nincs migrációs nyomás. Ezt támasztja alá, hogy idén januártól május végéig mindössze 44 illegális határátlépővel szemben kellett intézkedni, de közöttük is elenyészően kevesen voltak olyanok, akikre gazdasági menekültként szokás hivatkozni (vagyis közel-keletiek, afrikaiak). Az illegális határátlépők jelentős részét – információink szerint – olyan moldáv nők és férfiak adták, akik az olasz, spanyol éjszakában dolgoznak, s hazatérve lejárt vagy más okból érvénytelenné vált okmánnyal próbálkoztak meg a határátlépéssel Ártándnál, Létavértesnél, Nyírábrányban.

