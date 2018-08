Látja a változást az olasz edző

Nemrég a Debreceni Honvéd Olasz Focisuli meghívására egy hetet töltött hazánkban Nicola Baietta, a Hellas Verona U10-es csapatának edzője. A talján szakember több klub gárdájának edzésére ellátogatott, hogy bepillantást nyerjen, miként épül fel a hazai utánpótlás, milyen a magyar gyerekek mentalitása, hozzáállása a futballhoz, illetve mik a fő különbségek a két futballkultúra között. A tapasztalatairól Hegedűs Tamás, a Debreceni Honvéd Olasz Focisuli szakmai vezetőjének tolmácsolásával számolt be lapunknak.

Hiányolja a scout-rendszert

– Az egy hét alatt kiderült, hogy a technikai és a taktikai félépítések és a főbb célok nagyban hasonlóak. Ami különbség, hogy az egyes technikai, taktikai elemeket melyik korosztálynál sajátítják el a futballpalánták – hívja fel a figyelmet Nicola Baietta.

– Arra is kíváncsi voltam, hogy Magyarországon miként működik a játékosmegfigyelői hálózat, de úgy látom, Olaszországhoz képest az még meglehetősen gyerekcipőben jár. Nálunk a kiterjedt scout-rendszer miatt több fiatalból tudjuk kiválasztani azokat, akikkel elkezdjük a munkát. Alapvető különbség még, hogy az olasz labdarúgásnak nagyobb értéke van, a Serie A egy top bajnokságnak számít, emiatt több pénz és híres játékos forog benne. Nálunk a csapból is a foci folyik, így egyszerűbb bevonzani a gyerekeket, viszont rosszabb arányban érnek oda a fiatalok az első és másodosztályú gárdák felnőttkeretébe, mert egy nagy csapat inkább vesz egy kész futballistát, aki azonnal tud segíteni neki. Azok a klubok sem szívesen kockáztatják meg, amelyek az első- és másodosztály határán billegnek, hogy egy fiatal játékos rutintalanságán menjen el az idény. Igazából csak azért tartanak fenn utánpótláscsapatot, mert kötelező – magyarázza.

Szerteágazó kapcsolatok

A Hellas Veronánál a legkisebbeket jelentő U9-es korosztálynál 12 gyermekkel kezdik a munkát, és ahogy lépdelnek egyre feljebb, úgy bővül a létszám fokozatosan húszra. A kiválasztást minden esetben a klub szakemberei maguk végzik, a kiválasztásra be nem kerülő fiatalokat meghagyják a helyi csapatokban játszani, de a scout-hálozat segítségével mindenkit nyomon tudnak követni, illetve segíteni a lehető legminőségibb munkában. Minél több jó képességű srác van a csapatban, annál gyorsabban haladnak a munkával, hiszen nagyobb intenzitással tudják végezni a gyakorlatokat. Olaszországban nem szokás kiemelni egy-egy tehetséget a korosztályából, hagyják őket a társaikkal futballozni, maximum a nagyobb tornákra viszik fel őket az idősebbekhez. A Verona is rengeteg olyan partneriskolával áll kapcsolatban, ahol tagdíj befizetése mellett lehet focizni, ezeken az intézményeken keresztül is próbálnak a lehető legtöbb fiatalt bevonni a képzésbe. Ezek az iskolák megkapnak minden olyan szakmai segítséget a klubtól, ami ahhoz kell, hogy minél sikeresebbek legyenek.

– A klubunk számára kiemelten fontos az utánpótlás-nevelés, az elmúlt tíz évben a régió meghatározó egyesületei közé léptünk, de természetesen a top csapatok előttünk járnak. Jelenleg 250-270 utánpótláskorú játékosunk van, a többiek a partnereknél pallérozódnak. Ezekből számos akad, de nem mindenki van azonos szinten bevonva az együttműködésbe. A legszorosabb együttműködésben lévő egyesületetek focistái például a Verona mezét is viselhetik. Természetesen a klubnak van egy filozófiája, de azt nem lehet mindig egy az egyben átültetni az adott környezetbe, figyelembe kell venni a sajátosságokat: a helyi emberek, gyerekek mentalitását, gondolkodását. Mi is küzdünk azzal, hogy környékbeli nagyobb – főleg milánói – egyesületek 14-15 éves korban elszívjak a tehetségeket, pedig lehet, hogy ezek a talentumok a szűkebb közegükben jobban ki tudnának bontakozni. A klub szakemberei minden módszert megvizsgálnak, elemeznek, és ha arra jutnak, hogy hasznos lehet, akkor beépítik a programjukba. Önöknél is láttam érdekességeket, hiszen az utóbbi években komoly változásokon megy keresztül a magyar futball, javulnak az infrastrukturális feltételek, egyre több tudást halmoznak fel az edzők és az egyesületek, amelyek magukban hordozzák a munka minőségének javulását.

Négy éve kezdődött

Nicola Baietta a híres bardolinoi tornán ismerkedett meg az Olasz Focisuli szakembereivel, a találkozásból előbb barátság, majd szakmai kapcsolat is lett. A torna társrendezője lett az Olasz FS, mely a helyi középiskolával és a sportklubbal is hosszútávú együttműködési megállapodást kötött.

– A torna eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a Garda-tó partján fekvő Bardolinot és a régiót népszerűsítse. A megmérettetést megszervezni mindig egy év munkája, melyben 70-80 ember vesz részt, ennek megfelelően minden szempontból egyre színvonalasabb. Mára elmondható, hogy az U10-es kategóriában napjainkban talán a világ legnagyobb eseményévé nőtte ki magát, hiszen a 18 induló csapat között olyanokat találunk mint a Bayern München, a Manchester United, az Atletico Madrid, a Juventus, az Ajax, az Internacionale, az AC Milan, vagy éppen a Real Madrid. Nekünk ezzel újabb nemzetközi kapcsolatok, lehetőségek nyíltak meg. Turisztikai szempontból is jelentős eseményről beszélünk, hiszen a torna idejére megtelnek a hotelek, mert a csapatok mellett a hozzátartozók, barátok is igénybe veszik a szálláshelyeket, és a település szolgáltatásait – fogalmaz Hegedűs Tamás.

