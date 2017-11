Lassan beteríti a rózsa Bihartordát

A rózsák falujaként ismertségre szert tett településen folyamatosan ültetnek újabb és újabb növényeket, amelyek mind szebbé teszik a Bihartordát. Módos Imre polgármester kiemelte, nemcsak rózsákat, hanem fákat és cserjéket is ültetnek, így lassan az egész falu egy arborétum lesz.

– Reméljük, jövő májusra a növények elé kikerülnek azok a táblácskák, amelyeken rajta van a fajtájuk. Ehhez azonban szükségünk van egy jó szakemberre, ugyanis szeretnénk, ha nemcsak magyar megnevezése, hanem a latin is rajta lenne. Sok, nagyon régi fa is van a településen, azok is kapnak ilyen táblákat, hiszen jó, ha tudják az emberek, éppen milyen növényt szemlélnek. Úgy gondoltuk, idén már nincs értelme ezeket kihelyezni, úgyis jön a tél, így megvárjuk a tavaszt – mondta.

Így teszik vonzóvá a falut

Hosszú időbe telt, mire kitapasztalták, hogy melyek azok a fajták, amelyeket lehet ültetni. A polgármester ­kifejtette, az évek során megtanulták, a puhább törzsű ­fákat hiába ültetik el, azoknak ugyanis több a természetes ellensége, ami tönkreteszi őket.

– Előfordult, hogy egyik napról a másikra derékba tört néhány fa, mivel a kár­tevők befészkelték magukat törzseikbe, amelyek az első nagyobb szélnél kettétörtek. Éppen ezért már inkább csak gömbakácot ültetünk. ­Tervben van az is, hogy olyan ­egzotikus fákat is telepítünk, amelyek kibírják a fagyokat – részletezte. ­Hozzátette, céljuk, hogy az utcáknak egységes kinézete legyen.

A ­dísznövényekkel meg­szépített falukép nemcsak az átutazóknak, hanem a lakóknak is tetszik.

Becsben tartják a növényeket

A növényeket nagyobbrészt az önkormányzat gondozza, permetezi, s a lakosok között is vannak többen, akik a ­saját házuk előtti növényekkel ­foglalkoznak.

A polgármester hangsúlyozta, öröm számukra, hogy mindenki vigyáz a növényekre, ahonnan esetleg hiányzik egy-kettő, az csak azért van, mert kipusztult, ­tehát nem tapostak vagy ­törtek ki egyet sem.

HBN–BR

