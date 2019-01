Lassabb a busz a gyalogosnál

Egyik olvasónk szerint a debreceni külsővásártéri vidéki autóbusz-állomásról induló buszok az utóbbi időben hosszú idő alatt, nem ritkán csak 15 perc múlva érkeznek meg az oda nagyjából mindössze 1 kilométerre található Erzsébet utcai megállóba. (Ezt a távot egy fiatal, egészséges gyalogos gyorsabban megteszi.) Farkas Ildikó megfigyelése szerint ez egyrészt azért van így, mert ha a buszok nagy nehezen kikeverednek a buszállomásról, máris újabb piros lámpát kapnak a Miklós utca – Szoboszlói út kereszteződésében. A jelzőlámpák messze nem „buszbarátan” vannak hangolva – írta. Farkas Ildikó úgy véli, azért sem tudnak a buszok jó tempóban haladni, mert a forgalom szervezői megengedik, hogy az Erzsébet utca Petőfi tér irányába vezető külső forgalmi sávját mindenféle járművek használhassák. Így a tömegközlekedési eszközök csak hosszas várakozás után, – attól függően, hogy a Petőfi téri jelzőlámpa milyen ütemben tudja átengedni a forgalmat – tudják megközelíteni az ottani buszmegállót. Ezért a délutáni csúcsban mindennapossá váltak a kaotikus állapotok – számolt be Farkas Ildikó. Olvasónk azt javasolta, az illetékesek tegyék megfontolás tárgyává, hogy az Erzsébet utca ezen szakaszának külső sávját csak az autóbuszok használhassák.

Máshol is „borulna” a rend

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya kérdésünkre közölte, hogy az olvasó által említett útszakasz részben önkormányzati, részben társaságuk kezelésében áll. Az országos közúthálózat az Erzsébet utca – Szoboszlói út kereszteződésétől kezdődik, a megelőző szakasz (a külsővásártéri rész) az önkormányzaté. Oda esik a távolsági buszvégállomás kijárata (az Arany János utca) is. Az Arany János utca alárendelt a Külsővásártér forgalmának. Jelenleg az elsőbbséggel rendelkező irányban biztosított az összehangolt rendszerben történő haladás. „Buszbarát” hangolás esetén a főirányban már nem lehetne ezt az összehangolt rendszert működtetni. Ez pedig a város főbb útjainak forgalmára is negatívan hatna vissza – állították.

Kevés lenne az egy sáv

A közút illetékese kifejtette: az érintett szakaszon, – a napi 20 ezer jármű áthaladásának biztosítása érdekében – az egyes csomópontokon 2-2 forgalmi sávon engedik az egyenesen történő továbbhaladást.

Az érvényben lévő KRESZ szabályozás értelmében a buszsávokat csak a gépjárművek erősen behatárolt köre használhatja, így amennyiben a 2-2 egyenesen átvezetett sávokból a szélső sávokban buszsávokat alakítanának ki, úgy az átmenő forgalom számára csökkentenénk le az egyes csomópontok kapacitását. Ebből adódóan a maradék sávon kellene a járműforgalmat azonos idő alatt átengedni, amely óhatatlanul a város „bedugulásával” járna – vélték.

Kanyarodási problémák

Végül az is szerepelt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztályának válaszában, hogy a jelenlegi geometriai kialakítás mellett több helyen is csak a szélső sávokból lehet jobbra kanyarodni. Az egyes csomópontoknál a jelentős jobbra kanyarodási igény miatt az egyéb járművek nem tilthatók ki onnan, vagyis egyelőre minden marad úgy, ahogy most van.

