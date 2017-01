Lap nélkül

A folyóiratokra tavaly rájárt a rúd: megszűnt a Beszélő, a Színház, a Muzsika – a kulturális alap pályázatán az igényelt támogatásnak a töredékét kapták. Egyiket sem forgattam, ám sokaknak hiányozhatnak. Debrecen periodikái, a Debreceni Szemle és az Alföld, szerencsére élnek. Utóbbi főszerkesztője, Szirák Péter a pénzügyi támogatások apropóján viszont arról beszélt a még létező Népszabadságnak, hogy „van ok az aggodalomra”. Az értelmiség ne áltassa magát: a szellemi műhelyként működő lapok kiadása nem kifizetődő: gyászhirdetések nincsenek, és a politikai ellenfeleket sem lehet bennük revolverezni. Maguknak kell eltartaniuk a szaklapokat. Ám ne úgy tegyék, mint én a Médiakutatóval, aminek megszűnéséhez talán magam is hozzájárultam: tavaly nem fizettem be az előfizetési díjat – nem küldtek csekket –, a lapok viszont megérkeztek. Nem lehet a felelősséget továbbhárítani!

– Szabó Zsolt László –

