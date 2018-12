Lánykérés a színpadon: ujjongott a Kölcsey Központ közönsége

Immáron 28 éve, minden évben az ünnepvárás jegyében zajlik a Valcer Táncstúdió karácsonyi gálaműsora; így volt ez idén is, december 22-én, szombaton a Kölcsey Központban. Az év vége mindig a számvetés időszaka, így műsorukban is felelevenítették az esztendő jelentősebb valceres eseményeit. Az ünnepi műsorban a versenytáncosok káprázatos standard, latin és showtáncokat mutattak be, a formációs táncosok és a mazsorettek a karneváli táncaikból is adtak ízelítőt. A kétórás programban egy pillanatra azonban mindenki visszatartotta a lélegzetét.

Igent mondott!

Az est folyamán mit sem sejtve táncolt bécsi keringőt szerelmével a 23 éves Kitti, majd a társastánc befejeztével párja, Kurtyán Miklós letérdelt elé, és a színpadon, a közönség előtt kérte meg a lány kezét. A nézősereg ujjongott, a lány pedig a meghatódottságtól és könnyei közt úszva bólogatással „felelt” a kérdésre.

Szerettem volna, ha valahogy megjelenne a tánc a nagy pillanatban, így a Valceremóniát találtam tökéletes alkalomnak”

– avatott be a részletekbe Miklós, majd hozzátette: be kellett avatni a táncosokat a lánykérésbe a koreográfia miatt. – Öt pár tudta, hogy nekik ki kell menni, hogy csak mi táncoljuk a zene utolsó 30 másodpercére a színpadon.

Fotó: Molnár Péter

A 27 éves Miklós a Naplónak azt is elmondta: Pesten vette meg a gyűrűt, hogy a párja ne sejtsen semmit, esküvőt pedig egyelőre nem terveznek, mivel mind a ketten először az egyetemet akarják befejezni, aztán jöhet a lagzi!

ND

