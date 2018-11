Lángra kapott egy roncstelep Hajdúszoboszlón

A lángok a műhelyben álló három gépkocsit, valamint az épület mellett parkoló autót is érintik. A város hivatásos tűzoltói mellett a debreceni hivatásos egységek is a helyszínre értek, valamint elindult a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Fotó: Matey István

A tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos kihozott egy gázpalackot az épületből, míg az egységek további két palackot is kimentettek, melyeket nem ért hőhatás. A lángokat öt vízsugárral már körülhatárolták, folytatják az oltási munkálatokat – közölte honlapján a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

