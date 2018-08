Lángoló légkondi, feje tetejére borult autó

Lesodródott az útról, árokba csúszott, majd a tetejére borult egy személyautó tegnap délelőtt, Balmazújváros közelében. A gépkocsi utánfutót vontatott, amelyben sódert szállított. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók feszültségmentesítették az autót. A járműben egy ember utazott, akit a mentőszolgálat kórházba szállított.

Több veszélyessé vált fa miatt riasztották a debreceni tűzoltókat a tegnapi nap folyamán. A Déli soron egy kiszáradt példány okozott aggodalmat, de be kellett avatkozni a Korponay utcán és a a Dugovics Titusz utcában is. A tűzoltók motoros láncfűrész segítségével távolították el a közúti és gyalogos forgalmat is veszélyeztető fákat. Hajdúszoboszlón pedig a helyi tűzoltók avatkoztak be a Szilfákalja utcában egy nyolc méteres fa leszakadt ága miatt.

Légkondicionáló berendezés kültéri egysége kapott lángra tegnap délután Berettyóújfaluban, a Millenium utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiérkezésére az ott tartózkodók kézi tűzoltó készülékkel eloltották a lángokat. A tűzoltók kéziszerszámokkal végezték el az utómunkálatokat. Személyi sérülés nem történt.

Közel száz négyzetméteren égett az avar Magyarhomorogon, a Rákóczi utcában tegnap délután. A komádi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Papír kapott lángra egy társasház földszinti lakásásnak sütőjében tegnap későn este Debrecenben, a Thomas Mann utcában. A helyi hivatásos tűzoltók kiérkezésére a tulajdonos eloltotta tüzet. A tűzoltók átszellőztették a lakást, valamint a lépcsőházat is. A mentőszolgálat a lakásban tartózkodó két embert kórházba szállította – számolt be a keddi ügyeleti hírekről a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

