Lakáson belüli közös programok a családnak

A minőségi együtt töltött idő minden formában kincset érhet, de ha igazán kreatívak vagyunk, a ház körüli teendőket is játékos formába önthetjük, így még több teret engedve a közös pillanatoknak. Az alábbiakban néhány ilyen lehetőséget mutatunk be a HPS ügynökség segítségével.

Otthoni barkácsolás

Manapság a különböző kézműves tevékenységek, otthoni barkácsolás egyre népszerűbb tevékenység a felnőttek körében. A DIY (Do It Yourself – magyarul Csináld magad!) praktikák széles skálát ölelnek fel, és persze nagyon sok olyan van, amelyet gyerekekkel együtt is érdemes kipróbálni.

Az egyik legnépszerűbb alapanyag mostanában a fa, amely számos játékos lehetőséget rejt. A klasszikus barkácsfeladatok mellett, az egyik legizgalmasabb tevékenység a fa festése, színezése lehet, amelyet szinte bármilyen korú gyerek képességeihez adaptálhatunk. Amíg mi lakásdekorációkat, például nagyobb ládákat vagy padlót festünk, ők saját fajátékaikkal foglalatoskodhatnak.

Attól sem kell félnünk, hogy esetleg olyan kellékek kerülnek gyermekeink kezébe, amelyek káros anyagokat tartalmaznak. Ma már elérhető a piacon olyan termék, amely amellett, hogy gyermekjátékok és bútorok kezelésére kiválóan alkalmas, környezetbarát is.

Emellett csak a megfelelő mennyiségű, fából készült tárgyra és ecsetre van szükségünk ahhoz, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodjon a család.

A kis kukta

Ősszel a főzés is előtérbe kerülhet, hiszen számos izgalmas, szezonális alapanyag időszaka ez. Ilyenkor adódik a lehetőség a régi jól bevált receptek tökéletesítésére vagy akár a kísérletezésre. A sütés-főzés sokak számára magányos, kikapcsolódást szolgáló tevékenység, azonban ez is lehet családi program, sőt mókás tevékenység is.

Természetesen nem adhatunk át minden feladatot a kis kuktáknak, de a tojástörés, tésztagyúrás, vagy akár a zöldségszeletelés megfelelő eszközökkel bátran lepasszolható a kisebbeknek is. Sőt a közös főzés eredményeként akár az olyan ételek is kedvencekké válhatnak, amelyek korábban nem igazán fogytak, hiszen ezeket ők maguk készítették el.

Ne feledkezzünk meg a takarításról: az is lehet móka a gyermekeink számára, amennyiben együtt csinálja a család, ráadásul így könnyen lehet nevetés a „nehéz” munkából.

HBN

