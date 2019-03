„Lakásfoglaló” harkály

Kiss József nyíracsádi nyugdíjas pedagógus kertje, udvara igazi madárparadicsom. Gyakran előfordul az is, hogy harkály tesz látogatást náluk. Ez nem különleges, az viszont ritka hogy beköltözési céllal teszi ezt. Mint minden madárbarát, márciusban Kiss József is kitakarítja a fészekodúkat, és újakat is tesz ki.

Egy kora tavaszi reggelen arra lett figyelmes, hogy egy fakopáncs „vallatja” a fákat. A madárka aztán odarebbent az egyik fából készült fészekodúhoz, kopogtatta, majd farigcsálni kezdte a „bejáratot”. Valószínű kicsinek találta a bejáratot, ami speciálisan széncinege-félékre van méretezve. Néha be-bedugta a csőrét, hogy szemrevételezze a „lakásbelsőt”.

Valószínű úgy gondolta, saját méretére alakítja a nyílást, s egy röpke negyedóra alatt meglehetősen nagy pusztítást végzett az „ajtón”. Valószínű megunhatta az a „asztalosmunkát”, hisz csakhamar odébbállt. A gazda egyáltalán nem bánta a döntést, hisz a fészekodút a kistestű „énekeseknek” rakta ki, akik a téli etetést meghálálva nyáron is a kertben maradnak, ott is költenek, majd segítenek a rovarkártevők irtásában is.

– Kedves Zilahi Enikő –

