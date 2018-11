Laguna Lux, a professzionális szakmai partner

A Laguna Lux Fürdőszobaszalon komplex megoldást nyújt azoknak, akiknek még nincs elképzelésük, és azoknak is, akiknek már készen van az új gyönyörű helyiség terve. Debrecenben a Mikepércsi út 70. szám alatt mindent megtalál, ami a fürdőszoba kialakításához, felújításához szükséges. A legújabb trendektől a minőségi, de megfizethető alapanyagokig széles a választék, még a melegburkolatok terén is. Sőt, még azoknak sem kell máshova menni, akik a konyhába keresnek mosogatótálcát, csaptelepeket.

Minőségi konyhai felszerelések

A mosogatótálca fontos és jól látható eleme a konyhának. A konyhai munkafolyamatok közel 60 %-át a mosogató medence közvetlen közelében töltjük, így érdemes különös gondot fordítani a kiválasztására. Olyat vegyünk, amely anyaga egyszerre praktikus és esztétikus, ugyanakkor strapabíró is, hiszen ez a konyha egyik legjobban igénybe vett része. A Laguna Lux munkatársai mindenre kiterjedő szaktanácsadással segítenek kiválasztani a rozsdamentes acél, a gránit, vagy akár a kerámia alapanyagú, különböző méretű és színű tálcák közül a megfelelőt, a Teka, Blanco, Plados, Marmorin, Deante, Mofém márkák közül. Természetesen ezekhez csaptelepeket is kínálnak széles választékban, az egykaros kerámiabetétes, krómozott csaptelepektől, a gránit tálcákkal szín azonos megoldásokig, a normál kifolyóstól, a zuhanyos kihúzható fejes mosogató csaptelepekig. Újabban kedveltek a magas íves kifolyós csaptelepek, illetve falra szerelhető változat is elérhető.

Minden ami csempe

– A konyhába természetesen megannyi csempét is kínálunk – ajánlja Kató Endre, a Laguna-Lux Fürdőszobaszalon ügyvezetője. – Speciális gyártástechnológiája nincs külön a konyhai csempéknek, mindegyik, amelyik fürdőszoba vagy padló burkolásra alkalmas, nyugodtan használható a konyhába is. Mostanában nagy divat például, hogy a 60×120-as padlólapot fektetve rakják fel a konyhapult felé, mint egy márványlapot. Egy kisebb konyha akár két ilyen nagy méretű lapból megoldható. Így csak függőlegesen van egy fuga, és nincsen több, ami nemcsak esztétikailag mutat jól, hanem jobban is takarítható. Ezekhez a csempékhez nagyon fontos a ragasztó, mert más fajtájú kell, mint a kicsi csempékhez, és egy konyha, fürdőszoba csempézés évtizedekre szól. Azt vesszük észre, hogy ügyfeleink egyre bátrabban nyúlnak a színekhez is, de nagy trend a cement hatású csempe, vagy a fotorealisztikus kiegészítő lapok. Ma már semmi nem standard, csak az ízlés szab határt, és mi ehhez mindent biztosítunk a vevőinknek.

A Laguna Lux Fürdőszobaszalon 20 éves szakmai tapasztalatával, egy kis átgondolással, a megfelelő termékek választásával, látványtervezéssel nemcsak időt, és energiát, hanem költséget is megspórolhatunk. Mindent megtalál egy helyen, versenyképes áron, ami a felújításhoz szükséges lehet!

Laguna Lux Fürdőszobaszalon

4030 Debrecen, Mikepércsi út 70.

Telefonszám: +36 (52) 471-007, +36 (52) 520-860, +36 (30) 429-7044

debrecen.lagunalux.hu

www.facebook.com/lagunaluxfurdoszobaszalon/

Nyitvatartás

Hétfő – péntek: 9.00-18.00

Szombat: 9.00-13.00

Nagykereskedelmi értékesítés – Kizárólag viszonteladók részére!

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/b.

Telefonszám: +36 (52) 501-510

Fax: +36 (52) 501-514

Email: info@lagunalux.hu

www.lagunalux.hu

Nyitvatartás

Hétfő – csütörtök: 7.00-16.00

Péntek: 7.00-13.30

