Lábra kapna a Görbeháza

A Görbeháza alaposan beragadt a rajtnál a megye II. Északi csoportjában: az alakulat az első fordulóban a Nyírmártonfalva otthonában 4–2-re maradt alul, míg a második játéknapon az Egyek 6–3-ra múlta Toronyai László legénységét.

Tisztában voltunk vele, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ennek ellenére egyértelműen sikeresebb kezdetben reménykedtünk.”

– Erőnléti problémákat nem tapasztalok a srácokon, elsősorban az összjátékban kell előrelépnünk. A védekezésünk a sok bekapott gól ellenére kezd összeállni. A támadójátékunk akadozik, erre az is magyarázat lehet, hogy sajnos egyik gólerős futballistánk megsérült a nyár során – mutatott rá Toronyai, a görbeháziak játékos-edzője, aki Szolnoki Attilát váltotta a görbeházi együttes kispadján. Ezzel kapcsolatban a Hajdú-bihari Naplónak elmondta, meglepte a lehetőség, de nem sok ideje maradt az ajánlaton morfondírozni. Hozzátette, neki is szoknia kell a kettős szerepet, vagyis azt, hogy trénerként és labdarúgóként is helyt kell állnia. Érdekesség, hogy Toronyai először 1994-ben öltötte magára az egylet szerelését, majd tavaly nyáron ismét a görbeháziakhoz sodorta az élet.

Komoly átalakulás

A Görbeháza az előző idényben negyvenegy egységet gyűjtött a pontvadászatban, ez a mennyiség a negyedik hely megszerzésére volt elegendő. Idén milyen eredménnyel lennének elégedettek a klubnál?

Úgy vélem, a középmezőnybe kerülés reális célunk lehet. Reményeim szerint minél hamarabb megszakítjuk a gyengébb sorozatunkat, bár azt is hozzá kell tennem, hogy nehéz összecsapások előtt állunk.”

– Hogy mit gondolok a mezőny erősségéről? Szerintem nagyon ütőképes csapatok indultak a bajnokságban, példaként megemlíthetem a bajnoki címvédő Vámospércset, vagy a legutóbbi szezonban még a megye I-ben szereplő Polgárt – fogalmazott a szakvezető, aki elárulta, jelentősen átalakult a keret az előző évi névsorhoz képest, így időre van szükségük ahhoz, hogy a megfelelő összhang kialakuljon a gárdán belül.

A sereghajtó Görbeháza a hétvégén a nyolcadik pozíciót birtokló Létavértes vendégeként vethet véget a rossz szériájának, a mérkőzés vasárnap 15.30-kor kezdődik.

Átadta a stafétát

Egy korszak ezen a nyáron lezárult Görbeházán, hiszen Szolnoki Attila elköszönt a csapattól. – Tizenegy éven keresztül irányítottam az ifjúsági és a felnőtt együttest. Mind fizikálisan, mind mentálisan elfáradtam, nagy teher nehezedett rám. Az előző szezonban a negyedik helyen zártunk, amit nagyon szép eredménynek tartok. A sikereink mellett arra is büszkék lehetünk, hogy kiváló közösség jött létre a faluban, ennek köszönhetően a környező településekről is szívesen érkeztek hozzánk játékosok. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akiktől megkaptam a bizalmat. Mostantól szurkolóként fogom figyelemmel követni a Görbeháza szereplését – mondta Szolnoki.

