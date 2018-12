Labdarúgó NB I – Vereségével egyre nagyobb bajban a Haladás

A hajdúságiak sorozatban harmadik győzelmüket aratták, s feljöttek a harmadik helyre, míg a hazaiak négy mérkőzés óta nyeretlenek az NB I-ben, így hátrányuk nyolc pontra nőtt a bennmaradást jelentő helyen álló, tizedik Diósgyőrrel szemben.

OTP Bank Liga, 18. forduló:

Szombathelyi Haladás-Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Szombathely, 1220 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Bódi (14.), Szécsi (57.)

piros lap: Mészáros (89., Haladás)

sárga lap: Dausvili (23.), Tamás L. (43.), Németh Má. (45.), Bamgboye (76.), Mészáros (80., 89.), illetve Varga K. (56.)

Szombathelyi Haladás:

Király – Habovda, Benes, Tamás L., Bosnjak – Mészáros, Dausvili (Priskin, a szünetben), Jagodics – Bamgboye, Gaál (Ofosu, 69.), Németh Má. (Grumic, a szünetben)

Debreceni VSC:

Nagy S. – Kinyik, Pávkovics (Jovanovic, 30.), Szatmári Cs., Ferenczi – Bódi, Haris, Kusnyír, Varga K. (Könyves, 87.) – Szécsi (Takács T., 89.), Avdijaj

Már az első percben büntetőhöz jutott a Haladás, de Gaál nemcsak a tizenegyest hagyta ki, hanem a kipattanót is, másodjára gyakorlatilag az üres kapu mellé lőtt. Ezt követően a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést, Avdijaj ziccert is hibázott, Bódi viszont szabadrúgásból gyönyörűen tekert a hazai kapuba, Király csak beleérni tudott a lövésbe. A játékrész végén a hazaiak akarata érvényesült, a vendég hálóőr azonban bravúrral akadályozta meg az egyenlítést, és a szünet előtt a hajdúságiak még ziccert is hibáztak.

A második félidőben kissé lassabb tempóban folytatódott a játék, a Loki azonban így is növelni tudta előnyét. A Haladást kissé megtörte az újabb kapott gól, Királynak kellett védenie ahhoz, hogy ne nőjön tovább a különbség. Később már a vendégek sem erőltették a támadásokat, így kissé unalomba fulladt a találkozó. A hajrában még egy bravúrt bemutatott a debreceni hálóőr, majd a kiállítással végleg elszálltak a Haladás esélyei a pontszerzésre, és a szervezettebben és hatékonyabban futballozó debreceniek megérdemelten örülhettek a lefújáskor.

– MTI –

