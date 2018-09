Labdarúgó NB I – Pontot szerzett a Haladás Debrecenben

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Debreceni VSC-Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1)

Nagyerdei Stadion, 3203 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Takács (21.), illetve Priskin (41.)

sárga lap: Németh Mi. (46.), Király (78.), Jagodics (90.)

DVSC:

Nagy S. – Cikos (Kusnyír, 39.), Kinyik, Mészáros N., Barna (Ferenczi, 35.) – Tőzsér – Könyves, Haris, Bódi, Varga K. – Takács (Avdijaj, 82.)

Szombathelyi Haladás:

Király – Schimmer (Halmosi, 84.), Kolcák, Benes (Tamás, 17.), Németh Mi. (Németh Má., 51.) – Habovda, Jagodics, Grumic, Gaál – Mészáros K., Priskin

Lendületesen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, amely már az első negyedórában többször veszélyeztette a vendégek kapuját. Nem sokkal később aztán a vezetést is megszerezte a DVSC, sőt a folytatásban is több hatalmas helyzet adódott a debreceniek előtt, újabb gólt egy védelmi hibát kihasználva mégis a szombathelyiek szereztek. Érdekesség, hogy az első félidőben három játékost is le kellett cserélni, megsérült ugyanis a Haladás egyik belső védője és a DVSC mindkét szélső hátvédje.

Szünet után kiegyenlített küzdelmet, helyenként lüktető játékot láthatott a közönség. A második félidőben a Haladás sokkal támadóbb szellemben játszott, teljesen egyenrangú ellenfele volt a hazai együttesnek. Mindkét kapu előtt számos gólszerzési lehetőség adódott, szinte futószalagon dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, ám újabb gólt egyik gárda sem tudott szerezni.

– MTI –

