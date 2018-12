Labdarúgó NB I – Könnyed MTK-siker a Haladás ellen

A fővárosiak egymást követő két bajnoki vereség után tudtak ismét győzni, míg a szombathelyiek kilencedik idegenbeli NB I-es találkozójuk után is mindössze egy szerzett ponttal állnak vendégként.

OTP Bank Liga, 17. forduló:

MTK Budapest-Szombathelyi Haladás 4-0 (1-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Karakó

gólszerző: Baki (5.), Lencse (48.), Gera (57.), Farkas B. (87.)

sárga lap: Lencse (26.), illetve Jancsó (33.), Mészáros (50.), Jagodics (60.), Priskin (74.)

MTK Budapest:

Kicsak – Baki, Balogh Bé., Szelin, Katona M. – Vass Á. – Gera, Vogyicska, Bognár I. (Deutsch, 85.), Schäfer (Farkas, 73.) – Lencse (Torghelle, 61.)

Szombathelyi Haladás:

Rózsa – Habovda, Kolcák (Rácz, 58.), Tamás L., Bosnjak – Jagodics, Benes – Mészáros, Jancsó, Ofosu (Bambgoye, 46.) – Priskin (Gaál, 77.)

A hétközi kupakudarc után – az MTK a harmadosztályú Ajkával szemben búcsúzott a sorozattól – gyorsan vezetést szereztek a hazaiak: Bognár István szögletét Baki csúsztatta a szombathelyiek kapujába. Az első félidő hajrájában ismét majdnem betalált a fővárosi csapat, ám az újabb Bognár-Baki akció végén utóbbi kísérlete a kapufán csattant.

A fordulás után azonnal növelték előnyüket a hazaiak, majd néhány perccel később eldöntötték a három pont sorsát: előbb egy hatalmas vendég védelmi hibát kihasználva Lencsének néhány lépésről kellett csak begurítania Rózsa kapujába a labdát, majd a hálóőr Gera Dániel nem túl erős lövését “védte be”.

A hajrában is folyamatosan az MTK támadott, az utolsó percekben a csereként beállt Farkas Balázs is betalált. Feczkó Tamás csapata ilyen arányban is megérdemelten győzött a gyengén játszó Haladás ellen.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA