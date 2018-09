Labdarúgó NB I – Elképesztő végjátékban győzte le a bajnok Vidit a Puskás Akadémia

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Puskás Akadémia FC-MOL Vidi FC 2-1 (1-1)

Felcsút, 1728 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Knezevic (39., 11-esből), De Jesús (85.), illetve M. Scepovic (24., 11-esből)

sárga lap: Mioc (18.), Heris (31.), Arabuli (44.), illetve Pátkai (21.), Vinícius (38.), Juhász (44.), Huszti (63.), Kovács I. (90.)

Puskás Akadémia:

Danilovic – Osváth, Heris, Hegedűs, Spandler, Trajkovski – Mioc, Knezevic (Bokros. 84.), Varga J. – Arabuli (De Jesús, 49.), Kiss T. (Szakály P., 97.)

MOL Vidi FC:

Kovácsik (Tujvel, 75.) – Nego, Juhász, Vinícius, Stopira – Kovács I., Pátkai (Milanov, 57.), Hadzic – M. Scepovic, Huszti (Nikolov, 69.) – Lazovic

A várakozásoknak megfelelően a bajnok futballozott fölényben az első félidőben, ugyanakkor a felcsútiak sem adták fel a támadások lehetőségét. Az első negyvenöt percet kemény összecsapások jellemezték, s mindkét oldalon értékesítettek egy-egy büntetőt.

A második félidőben is fehérváriak irányították az összecsapást, de az átütő erő ezúttal hiányzott a játékukból.

Negyedórával a vége előtt a Vidi elveszítette kapusát, Kovácsikot, aki összecsúszott Trajkovskival. A helyére beálló Tujvel a 83. percben ziccert védett, de két perccel később már ő is tehetetlen volt az új igazolás, az ecuadori De Jesús helyzeténél.

Kovácsik ápolása miatt is a játékvezető kilencperces hosszabbítást jelzett, amelynek utolsó pillanatában egy kezezés miatt 11-eshez jutott a Vidi, az első büntetőt értékesítő Scepovic próbálkozását azonban Danilovic hárította.

Szőts ezt követően le is fújta a találkozót, az indulatok pedig elszabadultak: Hadzic szólalkozott össze a felcsúti kispadon helyet foglalókkal, majd több csapattársa is csatlakozott hozzá – volt, aki természetesen nyugtatni akarta -, a csetepatéban egy pillanatra még Benczés Miklós, a Puskás Akadémia vezetőedzője is a földre került.

– MTI –

