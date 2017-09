Labdarúgó NB I – Döntetlennel folytatta rossz sorozatát a Mezőkövesd és a Balmazújváros

Ez az eredmény egyik csapatnak sem igazán jó, ugyanis a Mezőkövesd hat, az újonc Balmazújváros pedig immár négy forduló óta nyeretlen.

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (0-1)

Mezőkövesd, 2544 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Lázár (58.), Strestík (70.), illetve Arabuli (35., 88.)

sárga lap: Cseri (40.), Lázár P. (62.), Fótyik (86.), illetve Tamás (21.), Sigér (32.), Habovda (43.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Tujvel – Lázár P., Hudák, Szeles, Fótyik – Keita, Mlinar (Veselinovic, a szünetben) – Farkas D., Tóth B. (Koszta, 75.), Cseri – Strestík

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő:

Horváth L. – Habovda, Tamás L., Rus, Uzoma – Vajda (Rácz, 80.), Sigér (Maisuradze, 80.), Haris – Arabuli, Zsiga, Andric (Kovács Á., 61.)

A két csapat történetének első egymás elleni NB I-es mérkőzésén a vendégek dolgoztak ki több helyzetet az első félidőben, a hazaiaknál Tujvel két nagy bravúrt is bemutatott, valamint Hudáknak volt egy óriási mentése. A 35. percben már a hálóőr védése sem mentette meg a Mezőkövesdet, ugyanis a kapufáról kipattanót a grúz Arabuli a kapuba továbbította.

Nem sokkal a szünet után egyenlített a Mezőkövesd, igaz, Lázár találatában alaposan benne volt Horváth is, ugyanis a jobbhátvéd “lehetetlen” szögből jött lövését könnyedén fognia kellett volna a kapusnak. A góltól lendületet kapott a Mezőkövesd és átvette a játék irányítását, Strestík révén pedig a 70. percben átvette a vezetést is. Néhány perccel később Strestík el is dönthette volna a három pont sorsát, de közeli lövését Horváth bravúrral védte. Ez megbosszulta magát, mivel a 88. percben egy szögletből egyenlítettek a vendégek.

A 92. percben Strestík tökéletesen adott középre, de Veselinovic az égbe lőtte a ziccert, így a lábában maradt a három pont.

– MTI –

