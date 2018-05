Labdarúgó NB I – Döntetlen Debrecenben

OTP Bank Liga, 32. forduló:

Debreceni VSC-Puskás Akadémia 1-1 (0-1)

Nagyerdei Stadion, 2414 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Tabakovic (57.), illetve Radó (10.)

sárga lap: Varga K. (76.), Tabakovic (84.), Bódi (90.), illetve Márkvárt (35.) Klinar (38.), Hegedüs (84.)

piros lap: Bacelic-Grgic (63.)

DVSC:

Nagy S. – Bényei, Szatmári, Mészáros, Ferenczi – Bódi, Kusnyír (Takács, 75.) Tőzsér, Varga K. – Sós (Berezcki, 46.) Tabakovic

Puskás Akadémia:

Hegedüs – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Bacelic-Grgic, Balogh B. – Molnár G. (Madarász, 66.), Márkvárt, Radó (Perosevic, 75.) – Henty (Latifi, 79.)

Hamar, már a 10. percben vezetéshez jutott a Puskás Akadémia a felhőszakadás miatt az eredeti kiíráshoz képest egy órával később kezdődött mérkőzésen. A folytatásban is a vendégek játszottak fölényben, több hatalmas gólszerzési lehetőségük is volt, míg a debreceniek alig jutottak el a felcsútiak kapujáig.

A második játékrészt is a Puskás kezdte jobban, a vendégek rövid idő alatt eldönthették volna a három pont sorsát, ám Radó és Henty is hatalmas helyzeteket hagyott ki. A debreceniek egyenlítő találata a játék képe alapján meglepetés volt, Bacelic-Grgic kiállítását követően viszont már a DVSC játszott fölényben. Sorra alakította ki a helyzeteket, Hegedüsnek többször is bravúrral kellett védenie, újabb gól azonban már nem született a mérkőzésen.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA