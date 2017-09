Labdarúgó NB I – Dibusz: nem volt egyszerű a Honvéd elleni mérkőzés

Dibusz Dénest azt követően kérdezték, hogy a Ferencváros szombaton 3-1-re győzött a Bozsik Stadionban a címvédő kispestiek vendégeként.

Elmondta: nem úgy kezdték a szezont, ahogy akarták, de az elmúlt két mérkőzés jól sikerült, más arcát mutatta az együttes. Jobban, hatékonyabban játszanak, örül, hogy erős ellenfelekkel szemben sikerült hat pontot szerezniük – tette hozzá.

Kiemelte: a bajnok ellen harcolták ki a győzelmet. “Nem volt egyszerű mérkőzés”, emberhátrányba is kerültek, de ismét meg tudták szerezni a vezetést azután, hogy a Honvéd büntetőből egyenlített. Az FTC a győzelemmel feljött a második helyre a tabellán és megelőzte a kispestieket.

Azzal kapcsolatban, hogy a mezőnyben a második legkevesebb gólt kapta a Ferencváros, Dibusz Dénes elmondta: több változás is volt nyáron a csapatban, a védelembe is érkeztek új emberek, ami nehezítette a helyzetet, de minőségi játékosok jöttek, akik szerencsére gyorsan be tudtak illeszkedni.

Arról, hogy a Ferencváros kiesett az Európa Liga-selejtező második fordulójában, azt mondta: a dán Midtjylland elleni hazai mérkőzés 44. percéig “szenzációsan” játszottak, de utána jött egy kiállítás, egy büntető, és nem tudták kontrollálni a találkozót. Majd – folytatta – jöttek a sérülések, amelyek természetesen a futball velejárói, de erre “ráment” a bajnokság első néhány mérkőzése.

– MTI –

