Labdarúgó NB I – Debreceni győzelem a keleti rangadón

OTP Bank Liga, 30. forduló:

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 2-1 (2-0)

Nagyerdei Stadion, 3383 néző, v.: Farkas

gólszerzők: Tabakovic (13., 41.), illetve Bacsa (73.)

sárga lap: Kinyik (52.), Kusnyír (56), Barna (65.), Filip (87.), illetve Ugrai (36.)

piros lap: Tamás (1.)

DVSC:

Nagy S. – Filip, Kinyik, Szatmári, Barna – Jovanovic, Kusnyír (Könyves, 70.), Tőzsér, Varga K. – Tabakovic (Takács, 49.), Sós (Tisza, 65.)

Diósgyőri VTK:

Rados – Nagy T., Karan, Tamás, Forgács – Kocsis, Busai – Hasani (Vela, 57.), Ugrai, Varga J. (Ternován, 61.) – Joannidisz (Bacsa, 72.)

Rosszabbul nem is kezdődhetett volna a mérkőzés a kiesés elől menekülő Diósgyőr szempontjából, Tamást ugyanis a huszadik másodpercben kiállította a játékvezető, miután a védő elsodorta a gólhelyzetben kilépő Sóst. Az emberhátrányba került vendégek ráadásul hamar, még az első negyedórában gólhátrányba is kerültek, majd a félidő hajrájában Tabakovic saját és csapata második találatát is megszerezte.

A tíz emberrel játszó DVTK a szünet után is jobbára védekezésre kényszerült, a DVSC előtt több gólszerzési lehetőség is adódott. A csereként beállt Bacsa gólja ugyan visszahozta a vendégeknek a pontszerzés reményét, ám egyenlíteni már nem tudott a Diósgyőr, amely kilenc meccse nyeretlen, és egymás után a hatodik vereségét szenvedte el.

A DVSC tavaly december 2-a után tudott ismét hazai pályán bajnoki mérkőzést nyerni.

– MTI –

