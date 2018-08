Labdarúgó NB I – Bosnyák válogatott csatárt igazolt a Vidi

A fehérvári klub hétfőn honlapján számolt be arról, hogy hosszú távú szerződést kötött a 23 esztendős csatárral.

A gólerős támadó a Zeljeznicar korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 16 évesen az angol Liverpoolhoz került. A Mersey-partján nem jutott el az első csapatig, visszatért a Zeljeznicarhoz, ahol egészen fiatalon meghatározó játékos lett és 49 találkozón 18-szor volt eredményes. Nevelőegyesületéből a horvát Dinamo Zagrebhez szerződött, ahol az elmúlt években 111 mérkőzésen 51 gólt szerzett. 2015-ben két Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen is szerepet kapott, az Olympiakosz ellen idegenben be is talált a görögök hálójába.

Hodzic elmondta, nem csak csatárként, árnyékékként és baloldali szélsőként is számíthat rá a szakmai stáb. Hozzátette, döntésében nagy szerepe volt annak, hogy a Vidi már biztosan pályára lép valamelyik európai kupasorozat főtábláján.

A klub új csatára az AEK Athén elleni keddi Bajnokok Ligája-selejtező visszavágón nem léphet pályára, ugyanis a Dinamo színeiben már játszott a sorozat idei kvalifikációjában.

– MTI –

